Le comté de McHenry offre des possibilités d’exercice en plein air offrant des avantages supplémentaires pour la santé – Shaw Local

Pour Valerie Koehn de Crystal Lake, faire de l’exercice ne consiste pas toujours à sauter sur des tapis roulants ou des appareils elliptiques dans son centre de conditionnement physique local.

Parfois, il s’agit d’explorer les nombreux sentiers naturels du comté de McHenry, d’en apprendre davantage sur les nuages, de regarder les papillons planer, de jouer à un jeu de recherche de gnomes ou de cueillir des graines de prairie pour aider à réensemencer les parcs de conservation.

C’est faire quelque chose qu’elle aime, ce qui, selon les experts en conditionnement physique, est la clé pour continuer et bénéficier d’une routine d’exercice à long terme.

« Cela me permet de bouger, de rester jeune », a déclaré Koehn, 72 ans. « Ma mère n’a pas bougé. … alors elle ne pouvait plus bouger.

Pat Reed, responsable du fitness au Northwestern Medicine Huntley Health and Fitness Center, encourage les activités de plein air pour l’esprit et le corps.

« Trouvez quelque chose que vous aimez faire et faites-le à l’extérieur », a déclaré Reed. « Si la motivation est simplement la perte de poids ou le développement de la force plutôt que si vous l’appréciez réellement, votre exercice est meilleur. Que ce soit le patin à roues alignées, le vélo ou le pickleball et que vous commencez à avoir une routine, c’est énorme pour continuer.

Il faut environ 180 jours pour prendre une habitude complète et environ 30 à 60 jours pour que cela devienne une routine, a déclaré Reed.

«Émotionnellement, cela me calme davantage. Cela me centre. Cela me rend plus conscient de Dieu et de la nature, et c’est juste un moment pour être seul et pour contempler et réfléchir. — Valerie Koehn, résidente de Crystal Lake et membre du Century Hikers Club

« Si vous pouvez trouver quelque chose que vous aimez faire et que vous le faites pendant environ six mois, vous le ferez très probablement pendant longtemps », a-t-il déclaré.

Rick Perry, 64 ans, est président de la Club de vélo du comté de McHenryqui vient de fêter ses 40 ans.

Le club, qui compte environ 120 membres, compte des cavaliers de tous âges qui roulent à des allures variées. Le club organise des randonnées diurnes et nocturnes le long des routes et des sentiers.

Les cyclistes bénéficient de l’air frais qui aide à évacuer le stress, l’anxiété et la dépression, et c’est un exercice qui met peu de pression sur leurs genoux. Ils font également partie d’une communauté qui s’encourage, socialise après leurs promenades, fait du camping et organise des soirées de jeux, a déclaré Perry.

John Scheider, Donna Quinlan, Valerie Koehn et Val Oldenburg font une randonnée le mercredi 10 mai 2023 dans la zone de conservation de Boone Creek à Bull Valley.

Le high que vous obtenez lorsque vous faites du vélo est « similaire à celui d’un coureur », a déclaré Perry, qui est un ancien coureur. «Vous entrez dans une zone lorsque vous pédalez, surtout lorsque vous êtes avec tout un groupe de personnes et que vous bougez. Vous obtenez le tirant d’eau des autres cyclistes en réduisant la résistance au vent.

Les activités de plein air peuvent également se poursuivre pendant les mois d’hiver.

Koehn, membre du Century Hikers Club du district de conservation du comté de McHenry, a déclaré que pendant les mois d’hiver, les randonneurs pratiquent des activités de plein air telles que la raquette.

Koehn a déclaré que tout exercice qu’elle fait à l’extérieur dans la nature la calme, la détend et la centre.

Elle s’est également fait de nouveaux amis au cours de ses randonnées et « voit des sites rarement vus », tels que des bisons, différents oiseaux, des papillons, des fleurs sauvages, des rivières, des lacs et divers paysages et habitats naturels dont elle ignorait l’existence dans le comté, a-t-elle déclaré.

De plus, en tant qu’avantage d’être membre du Club des randonneurs du siècle, elle tient un journal de bord et gagne de petits prix à certains kilomètres. Actuellement, elle a enregistré 409 milles. Lorsqu’elle atteindra 500, elle recevra son choix d’un CD avec des appels d’oiseaux ou des appels de grenouilles et une épinglette de club.

Century Hikers, un club d’incitation pour les membres de 14 ans et plus à sortir et à faire de l’exercice, a également une page Facebook. Les randonneurs utilisent le site pour publier où ils feront de la randonnée à différents moments et jours et invitent quiconque à les rejoindre, ce qui a été particulièrement bénéfique pendant la pandémie de COVID-19, a déclaré Koehn.

Bien que l’exercice à l’intérieur réduise toujours le stress, l’anxiété et la dépression, Reed a déclaré que faire des activités à l’extérieur offre des avantages supplémentaires, notamment la lumière du soleil, l’air frais et la vitamine D.

« Ça change un peu l’environnement. La plupart des gens, lorsqu’ils sont dans une routine, commencent à s’ennuyer ou à s’acclimater à ce qu’ils ont fait, mais en faisant cela [same activity] l’extérieur change cela et peut vous revigorer. Si vous courez ou faites du vélo à l’extérieur, vous obtenez une résistance au vent et vous pouvez améliorer un peu l’endurance.

Donna Albano de Woodstock est une instructrice de yoga qui dirige des cours de yoga à West Beach à travers le Quartier du parc du lac Crystal. Les cours commencent le 9 juin et seront offerts de 9 h 15 à 10 h 15 les vendredis jusqu’en août.

« Les avantages généraux de l’exercice à l’extérieur, cela réduit l’anxiété », a déclaré Albano, qui enseigne le yoga à tous les niveaux depuis 19 ans et est entraîneur personnel. « Je vois un grand nombre de personnes souffrant de troubles du sommeil qui ont besoin de réduire leur anxiété pour se détendre. »

Être dehors et faire du yoga au bord de l’eau est « très apaisant », a déclaré Albano. Le yoga sur la plage améliore les niveaux de stress et d’anxiété, la posture, le sommeil et l’arthrite, et le sable doux de la plage par rapport à un sol de gym dur est plus facile pour les genoux.

Albano a déclaré que le yoga à la plage est un « yoga doux », où les gens « s’imprègnent du paysage », sont apaisés par l’eau et, lorsqu’ils font la pose de l’arbre, utilisent un arbre plutôt qu’un mur.