Le comté de McHenry lance un nouveau programme de subventions pour les petites entreprises touchées par COVID-19 – Shaw Local

Le comté de McHenry a annoncé mercredi le programme de subventions immédiates pour les entreprises, qui accordera 15 000 $ aux petites entreprises qui ont été particulièrement touchées par la pandémie de COVID-19.

Les petites entreprises des secteurs de l’hébergement, de la restauration, des arts, du divertissement ou des loisirs sont encouragées à postuler dès que possible car le programme se terminera le 31 décembre ou lorsque le financement de la subvention sera épuisé, selon un communiqué de presse envoyé par le comté.

« En tant que propriétaire de petite entreprise de longue date, j’ai un lien personnel fort avec notre communauté d’affaires », a déclaré le président du conseil d’administration du comté de McHenry, Mike Buehler, dans le communiqué. « Cette aide peut fournir une bouée de sauvetage aux nombreuses entreprises qui luttent pour survivre à cause de la pandémie. »

Le comté de McHenry utilisera les fonds fédéraux alloués au comté par le biais de la Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act pour soutenir le programme, accordant un total de 465 000 $ sous la forme de subventions de 15 000 $ à 31 entreprises.

« C’est une excellente nouvelle pour nos entreprises locales qui ont été durement touchées cette année, et un coup de pouce encourageant pour notre économie locale », a déclaré Jim McConoughey, président de la McHenry County Economic Development Corporation, dans le communiqué. « Les entreprises locales ne devraient pas tarder et demander ces fonds car ils sont sous réserve de disponibilité.

Pour être éligibles au programme, les entreprises doivent compter entre 2 et 25 employés et doivent afficher au moins 25 000 $ de perte de revenus entre mars et fin août 2020 par rapport aux revenus de l’année dernière pour la même période.

Le programme de subventions portera le montant total d’argent que le comté a donné pour aider les entreprises cette année à plus de 1,5 million de dollars, selon le communiqué.

Une autre façon de soutenir les petites entreprises du comté est de faire vos achats de vacances localement, a déclaré Buehler dans le communiqué.

« Nos entreprises font partie intégrante du tissu extraordinaire de notre communauté et elles ont plus que jamais besoin de notre aide », a-t-il déclaré.

Vous trouverez plus de détails sur le programme de subventions aux petites entreprises sur le site Web de la Division du développement communautaire du comté de McHenry.