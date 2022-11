Le comté de McHenry examinera le plan d’atténuation des risques naturels – Shaw Local

Les gouvernements du comté de McHenry et les agences de sécurité publique procéderont à leur examen annuel du plan d’atténuation des risques naturels du comté en commençant par une réunion de l’Agence de gestion des urgences à 13 h 45 le 17 novembre au Mental Health Board Building, 620 Dakota St. à Crystal Lake.

Le plan existe pour évaluer les risques naturels et d’origine humaine susceptibles d’affecter les communautés locales et d’identifier des stratégies pour réduire leur impact, a déclaré le comté dans un communiqué de presse. Le fait de disposer d’un plan d’atténuation permet aux gouvernements locaux d’être éligibles au financement de l’Agence fédérale de gestion des urgences pour aider à couvrir les mesures d’atténuation visant à réduire le risque de perte de vies et de biens lors de futures catastrophes.

L’ordre du jour de la réunion peut être consulté bit.ly/HazardMitigationAgenda et la version actuelle du plan peut être trouvée bit.ly/McHenryCountyHazardPlan. Bien que le plan soit revu annuellement, il est réécrit tous les cinq ans.