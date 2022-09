Le comté de McHenry et le tribunal reçoivent une subvention de l’État pour le tribunal DUI visant à réduire les récidivistes – Shaw Local

Le 22e circuit judiciaire et le comté de McHenry ont reçu une subvention d’environ 116 000 $ pour aider à financer la conduite spécialisée du tribunal sous influence.

La subvention provient du département des transports de l’Illinois et est administrée dans le cadre de ses efforts pour améliorer la sécurité routière, selon un communiqué de presse de l’administration du tribunal du comté de McHenry.

Le tribunal DUI du comté, créé en septembre 2019, cherche à prévenir les récidivistes grâce à “des soins réparateurs, un traitement et une responsabilité juridique”, a déclaré l’administration du tribunal dans le communiqué.

Présidé par le juge de circuit Michael W. Feetterer, le tribunal DUI du comté travaille avec ceux qui ont été accusés et ont plaidé coupables à une infraction criminelle DUI. Le participant doit également être âgé d’au moins 18 ans, résider dans le comté de McHenry, avoir un trouble lié à l’utilisation de substances et des antécédents criminels limités. L’infraction ne peut pas non plus avoir causé la mort ou des blessures à une autre personne.

Dans le cadre du programme, la détermination de la peine est suspendue jusqu’à ce que la personne ait terminé le programme, qui comprend le traitement, des réunions avec le personnel clinique du programme et les agents de probation, des tests de toxicomanie fréquents et des comparutions toutes les deux semaines devant le tribunal. Si quelqu’un ne se conforme pas aux exigences du programme, il est alors condamné.