Le comté de McHenry est prêt pour les routes enneigées, le trajet du matin – Shaw Local

Les superviseurs de la division des transports du comté de McHenry étaient officiellement en «service de neige» lundi soir avant ce qui devrait être la première neige de la saison à coller, a déclaré un porte-parole.

Le service météorologique national a publié lundi un perspectives météorologiques dangereuses pour certaines parties du nord de l’Illinois, y compris le comté de McHenry, informant que la neige pourrait avoir un impact sur les surfaces des routes pendant la nuit de mardi et avoir un impact sur les trajets du matin.

Les routes du comté avaient été prétraitées lundi après-midi, a déclaré le porte-parole de la division des transports du comté de McHenry, Chris Grask.

Le comté utilisera environ une demi-douzaine de systèmes d’information météo routière pour surveiller les données, y compris la température de la surface de la route et le point de rosée, a déclaré Grask.

“Nous les avons stratégiquement placés dans le comté”, a déclaré Grask. «Nous pouvons regarder un flux de caméra en direct. Nous nous préparons à quelque chose comme de la neige fondue en ce moment. Nous attendons avec impatience les premières neiges.

La division s’attend à jusqu’à 5 pouces de neige dans certaines parties du comté jusqu’à mercredi, a déclaré Grask.