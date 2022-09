Le comté de McHenry est le dernier à poursuivre la loi SAFE-T de l’Illinois, l’élimination de la caution en espèces – Shaw Local

Le comté de McHenry s’est joint à d’autres procureurs de l’Illinois pour poursuivre le gouverneur et le procureur général de l’Illinois au sujet de l’élimination de la caution en espèces adoptée dans le cadre de la loi SAFE-T, a annoncé lundi le procureur de l’État du comté de McHenry, Patrick Kenneally.

Le procès affirme que le “projet de loi de 764 pages, idéologiquement décadent et bourré de fautes de frappe” qui est devenu la loi SAFE-T “va trop loin sur le plan constitutionnel”, violant la constitution de l’État de plusieurs manières.

Le projet de loi ne se limite pas à un seul sujet, « enfreint de manière inconstitutionnelle les pouvoirs distincts du pouvoir judiciaire » dans le domaine de la libération sous caution et de la libération provisoire, et viole les droits des victimes d’actes criminels, la plainte allègue.

Le procès offre également plusieurs exemples de ce qu’il décrit comme “l’incohérence inapplicable, les dispositions contradictoires et la rédaction négligente” de la loi.

Le procès de Kenneally fait suite à d’autres intentés par les procureurs de l’État dans les comtés de Will, Kankakee et Grundy. La loi, que le gouverneur JB Pritzker a promulguée le 22 février 2021 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2021, est devenue une priorité pour les républicains de l’Illinois avant les élections de novembre.

Kenneally a fait valoir dans un communiqué de presse lundi que les accusés accusés de meurtre au deuxième degré, de trafic de fentanyl et d’une foule d’autres crimes violents ne pouvaient plus être détenus avant leur procès et s’ils ne se présentaient pas au tribunal, un mandat ne pouvait pas être délivré. pour leur arrestation.

Pour que la détention provisoire soit ordonnée, les procureurs doivent prouver “par des preuves claires et convaincantes” que l’accusé a commis le crime, constitue une menace spécifique pour une ou plusieurs personnes et qu’aucune autre condition préalable au procès ne peut atténuer le risque que l’accusé encourt pour cette ou ces personnes, Capitol News Illinois a rapporté.

De nombreux aspects de la loi ont été qualifiés de “vagues” et peu clairs par le juge à la retraite Robbin Stuckert, président d’un groupe de travail non partisan chargé par la Cour suprême de l’État de travailler à l’intégration du SAFE-T dans les pratiques judiciaires actuelles avant le 1er janvier, selon le rapport du CNI.

Les parrains de la loi à l’Assemblée générale ont indiqué qu’une législation clarifiante pourrait être envisagée plus tard cet automne.

Les tentatives pour joindre l’équipe de communication de Pritzker ont été infructueuses lundi soir, mais à la suite du procès du comté de Will, la porte-parole de Pritzker, Jordan Abudayyeh, a déclaré dans un communiqué que le procès du procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow, était une “faible tentative de protéger le statu quo qui permet aux meurtres et aux agresseurs de payer”. sortir de prison. »

“La loi SAFE-T empêche non seulement que cela se produise, mais fournit également aux agents des forces de l’ordre les outils dont ils ont besoin pour lutter contre le crime, comme des caméras corporelles, une formation supplémentaire et l’accès aux soins de santé mentale”, a déclaré Abudayyeh.

Kenneally a fait valoir dans son procès que la loi SAFE-T était “totalement inutile et entravera inutilement la liberté des accusés avec de lourdes conditions de mise en liberté sous caution”.

À la mi-juillet, 3 714 personnes faisaient face à des accusations de délit ou de crime dans le comté de McHenry. Parmi ceux-ci, 146, soit 3%, étaient détenus avant le procès, indique la plainte. Parmi eux, 115 ont été accusés d’infractions qui permettraient aux tribunaux de continuer à les détenir dans le cadre du nouveau système.

Les 31 personnes restantes comprenaient 10 personnes faisant face à des crimes de classe X, l’un des niveaux de crimes les plus élevés de l’Illinois, six pour homicide provoqué par la drogue et quatre pour la fabrication ou la livraison de substances contrôlées, selon la plainte.

“Seul un infime pourcentage de criminels de classe inférieure sont détenus parce qu’ils n’ont pas les moyens de payer une caution”, a déclaré le bureau de Kenneally dans le communiqué, ajoutant qu'”il est impossible qu’une mère célibataire qui vole des couches soit détenue avant le procès pendant six mois sous caution actuelle. lois.”

Capital News Illinois a contribué à ce rapport.