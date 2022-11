Le comté de McHenry augmente les taxes foncières pour la première fois en plus d’une décennie – Shaw Local

Les résidents du comté de McHenry pourraient voir la part du comté de leur facture d’impôt foncier augmenter l’année prochaine.

Le conseil du comté de McHenry a approuvé l’augmentation de la taxe foncière, ainsi que le budget de l’année à venir, lors d’un vote de 13 contre 11 lors de sa réunion de mardi afin de combler les lacunes du nouveau budget. L’augmentation ajoutera environ 14 $ sur une facture fiscale de 7 000 $, ont déclaré des responsables.

C’est la première fois en plus d’une décennie que le comté a choisi d’augmenter le prélèvement fiscal en fonction de l’inflation, mais les opposants ont déclaré qu’ils pensaient que le fardeau serait trop lourd pour les électeurs.

“J’ai parlé avec mes électeurs, et ils sont imposés à mort”, a déclaré Paula Yensen, membre du conseil du comté, D-Lake in the Hills, lors de la réunion. « Je ne peux pas justifier cela. C’est faux.”

L’essentiel de la décision était de savoir si le comté devait prélever environ 1 million de dollars de nouveaux revenus liés à l’inflation afin de combler les écarts entre les revenus et les dépenses dans le budget proposé, ce qui augmenterait les impôts fonciers des résidents.

Le comté de McHenry représente moins de 10% de la facture fiscale d’un propriétaire, selon un communiqué de presse publié mercredi par le comté.

Les partisans, comme le membre du conseil du comté Kay Bates, R-McHenry, ont déclaré qu’il était nécessaire d’aider à rendre le budget solvable cette année et dans les années à venir.

“Nos électeurs se souviendront de nous pour avoir réduit les services longtemps après l’oubli de l’augmentation des taxes”, a déclaré Bates.

Une grande partie de la discussion de mardi a porté sur un amendement présenté par le membre du conseil du comté Jim Kearns, R-Huntley, qui a proposé de prendre environ 800 000 $ en fonds de l’American Rescue Plan Act actuellement affectés à d’autres départements pour combler les lacunes au lieu d’augmenter les impôts.

Le comté a reçu près de 60 millions de dollars grâce à l’American Rescue Plan Act, législation fédérale visant à aider le pays à se remettre de la pandémie de COVID-19 et de ses fermetures. Le comté a utilisé l’argent pour une variété de programmes et de projets. De ce montant, la moitié est destinée à aider le comté tandis que l’autre moitié ira à la communauté.

“Il n’y a pas vraiment de services pris au public”, a déclaré Jeffrey Schwartz, membre du conseil du comté, R-McHenry. “Ce ne sont que quelques éléments de la liste de souhaits qui sont supprimés.”

Le membre du conseil du comté, Carlos Acosta, D-Woodstock, a déclaré que l’idée prendrait d’autres régions et ne résoudrait pas le problème dans lequel se trouve le comté.

“Ne prend pas [the increase] est une décision à courte vue », a déclaré Acosta.

L’amendement a échoué lors d’un vote de 10 à 14, avec Kearns, Yensen et Schwartz en faveur. Les rejoindre était Theresa Meshes, D-Fox River Grove; Bob Nowak, R-Algonquin; Lori Parrish, R-Crystal Lake; Carolyn Schofield, R-Crystal Lake; Jeff Thorsen, R-Crystal Lake; Tracie Von Bergen, R-Hébron ; et Tom Wilbeck, R-Barrington Hills.

En conséquence, tous, à l’exception de Schofield, ont voté contre l’augmentation des impôts. Les membres Michael Vijuk, D-Cary, et Tanya Jindrich, D-Crystal Lake, ont voté contre l’augmentation et l’amendement de Kearns.

Tout au long du processus budgétaire, les responsables ont souligné les décisions difficiles prises, car le comté était confronté à une forte inflation et à de nouvelles dépenses de l’État.

Ces nouvelles dépenses provenaient principalement de la nouvelle loi SAFE-T sur la sécurité, la responsabilité, l’équité et l’équité de l’État, qui élimine les cautions en espèces et rend obligatoire les caméras corporelles pour les forces de l’ordre, ainsi que d’autres changements qui créent de nouveaux besoins en personnel. Ces besoins en personnel sont les plus répandus au bureau du shérif du comté de McHenry et au bureau du procureur de l’État du comté de McHenry.

Pour combler l’écart, qui s’élevait à environ 3 millions de dollars, le comté a proposé lors de réunions précédentes de capturer environ 500 000 $ en impôts fonciers avec une nouvelle croissance, d’augmenter les impôts pour gagner 1 million de dollars supplémentaires liés à l’inflation, de renoncer à pourvoir les postes vacants dans le comté, d’utiliser environ 1,4 million de dollars de l’argent de l’American Rescue Plan Act pour payer deux projets de construction gouvernementaux et pour que Valley Hi Nursing Home rembourse au comté environ 500 000 $ pour les services de technologie de l’information.

Le nouveau budget totalisait 263,8 millions de dollars.

Dans le communiqué après la décision, le président du conseil du comté de McHenry, Mike Buehler, R-Crystal Lake, a déclaré qu’il était déçu que le conseil du comté ait accepté l’augmentation, qualifiant l’amendement d ‘”option viable”.

“Tous les résidents du comté auraient bénéficié si nous avions évité une augmentation des impôts fonciers”, a-t-il déclaré dans le communiqué.