Le comté de McHenry augmente la compensation pour le programme Living Snow Fence – Shaw Local

Le comté de McHenry augmente la compensation et les options pour les agriculteurs qui souhaitent participer au programme Living Snow Fence de la Division des transports.

À compter de cet hiver, le paiement pour les agriculteurs participant au programme doublera pour atteindre 2 000 $ l’acre. En plus des rangées de maïs, les agriculteurs pourront utiliser d’autres barrières naturelles, telles que le sorgho sucré, les balles de foin et les sacs d’ensilage pour servir de barrières contre le vent et la neige soufflée.

Les agriculteurs participants aident à garder les autoroutes du comté dégagées en hiver en plantant des rangées de maïs ou en plaçant des barrières naturelles au bord de leurs champs pour attraper la neige avant qu’elle ne souffle sur la route. Une clôture à neige typique en rangées de maïs mesure 1 100 pieds de long et 16 rangées de large, couvrant en moyenne 1 acre de terrain.

Les agriculteurs maintiennent les barrières en place du 1er décembre au 1er mars, après quoi ils peuvent retirer la barrière ou récolter le maïs. Les participants sont reconnus par une signalisation, personnalisée avec le nom de l’agriculteur et fabriquée à l’atelier de signalisation de la Division des transports.

Les participants bénéficient d’une compensation améliorée et d’un plus large éventail de barrières végétales, mais les avantages s’étendent au-delà des participants eux-mêmes. Le programme de clôture à neige vivante réduit les appels de fin de soirée pour les conducteurs de chasse-neige. Moins d’appels pour les chasse-neige signifie des coûts d’entretien réduits et des routes plus sûres pour les voyageurs.

Pour plus d’informations sur le programme Living Snow Fence, visitez mchenrycountyil.gov/departments/transportation/apply-for.