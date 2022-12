Le comté de McHenry atteint un niveau «moyen» de propagation communautaire pour COVID-19 – Shaw Local

La transmission de COVID-19 est passée à un niveau «moyen» dans le comté de McHenry pour la première fois en plus de deux mois, selon les seuils fixés par les Centers for Disease Control and Prevention.

Le niveau «moyen» de transmission communautaire signifie que le comté a enregistré moins de 200 cas pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours, mais plus de 10 nouvelles admissions, également pour 100 000 habitants. Malgré cela, le comté compte toujours moins de 15% de ses lits d’hospitalisation avec personnel occupés par des patients COVID-19, D’après le CDC.

Vendredi, le comté de McHenry avait enregistré 94 157 cas de COVID-19 au total, dont 489 décès confirmés et 48 décès dont le COVID-19 était probablement la cause mais n’a pas été confirmé, a rapporté le département de la santé du comté de McHenry. Aucun décès lié au COVID-19 n’est survenu dans le comté depuis le 25 juin.

Le comté a enregistré 118,62 nouveaux cas pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours en date de dimanche, contre 115,37 la semaine précédente, selon le taux d’incidence signalé par le département de la santé du comté de McHenry.

Les admissions à l’hôpital COVID-19 dans tout le comté ont totalisé six nouveaux patients par jour mardi, contre deux une semaine plus tôt, selon le moyennes mobiles sur sept jours rapportées par le Département de la santé publique de l’Illinois.

La disponibilité des unités de soins intensifs hospitaliers dans les comtés de McHenry et Lake était de 20% jeudi, contre 23% le vendredi précédent, selon la moyenne sur sept jours rapportée par l’IDPH. Les données n’ont pas été déclarées pour Thanksgiving.

Dans l’Illinois, le nombre de nouvelles admissions à l’hôpital liées au COVID-19 était de 145 chaque jour mardi, contre 113 la semaine précédente, selon la moyenne quotidienne mobile sur sept jours rapportée par l’IDPH.

Sur les 1 509 personnes hospitalisées avec le COVID-19 dans tout l’État, 161 étaient aux soins intensifs et 45 étaient sous ventilateurs jeudi.

Le taux de cas quotidien de l’Illinois s’élevait à 23 nouveaux cas pour 100 000 habitants, selon la moyenne mobile sur sept jours rapportée jeudi, avec 57 décès signalés la semaine dernière.

Dans le voisin Lake County, le département de la santé signalé un total de 167 431 cas et 1 475 décès jusqu’à jeudi. Au sud, Comté de Kane a vu 158 397 cas et 1 182 décès vendredi, selon son département de la santé.