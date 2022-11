Le comté de McHenry accueillera un concours local pour le concours d’orthographe Scripps en mars – Shaw Local

Le comté de McHenry sera représenté lors du prochain Scripps National Spelling Bee 2023 et organisera un concours local le 22 mars pour voir qui participera au concours national, ont déclaré des responsables.

Le concours local permettra aux élèves des écoles élémentaires et intermédiaires du comté de McHenry de s’inscrire pour avoir la chance de participer au concours national et de concourir pour un grand prix de 50 000 $, selon un communiqué de presse du comté lundi.

Ce sera la première fois en quelques années que le comté de McHenry participe au concours d’orthographe, a déclaré la surintendante régionale du comté de McHenry, Diana Hartmann, au Northwest Herald.

Hartmann a été nommée en janvier après l’expiration du délai, et l’année précédente, la pandémie de COVID-19 a gêné, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle espère que toutes les écoles éligibles s’inscriront.

“Le concours d’orthographe Scripps depuis près d’un siècle a inspiré l’amour de l’apprentissage chez les enfants et a aidé à cultiver des compétences de vie, telles que la prise de parole en public, la gestion du temps et la confiance, qui durent toute une vie et aident les enfants à devenir des adultes prospères”, a déclaré Hartmann dans La version. “Le bureau régional de l’éducation du comté de McHenry est un partenaire régional officiel de Scripps National Spelling Bee depuis de nombreuses années et cherche à poursuivre cette tradition honorée.”

Le coût de la signature du comté était de 5 000 $, a déclaré Hartmann lundi, qui a été payé par son bureau. Les bureaux régionaux de l’éducation reçoivent leur financement de l’État.

Les écoles intéressées à participer ont jusqu’au 31 décembre pour s’inscrire au concours local, qui se tiendra au McHenry County College, indique le communiqué. Le droit d’entrée est de 175 $ par école, selon le site Web de l’orthographe. Après l’inscription, les écoles auront accès à divers supports d’étude, à des banques de mots et aux règles.

Chaque école est en mesure d’envoyer un élève au concours local, a déclaré Hartmann.

La compétition nationale se tiendra du 28 mai au 2 juin à National Harbor, Maryland, selon le communiqué.

Le bureau de Hartmann recherche des sponsors locaux pour aider à couvrir les coûts du concours d’orthographe et à envoyer le gagnant au concours national, selon le communiqué. Le forfait acheté par son bureau couvre les frais de voyage et de logement, mais pas les autres articles comme la nourriture. Les personnes intéressées peuvent soit aider à couvrir ces frais supplémentaires, soit rembourser le bureau de Hartmann.

Les personnes intéressées peuvent contacter le bureau de Hartmann au 815-334-4055 ou lui envoyer un courriel à DKHartmann@mchenrycountyil.gov.

Le Scripps Spelling Bee a commencé en 1925 et était à l’origine hébergé par neuf journaux distincts, selon le site Web de l’orthographe. Vainqueur de l’année dernière, Harini Logan, de San Antonio, au Texas, a remporté le tout premier sort du concours, où elle a orthographié correctement 22 des 26 mots en 90 secondes. C’était la quatrième fois qu’elle participait à la compétition.