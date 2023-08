Le comté de Maui poursuit le service public, alléguant une négligence suite aux incendies qui ont ravagé Lahaina

HONOLULU (AP) — Le comté de Maui a poursuivi jeudi la Hawaiian Electric Company pour les incendies qui ont dévasté Lahaina, affirmant que le service public avait omis par négligence de couper l’électricité malgré des vents exceptionnellement violents et des conditions sèches.

Des récits de témoins et des vidéos ont indiqué que des étincelles provenant de lignes électriques ont déclenché des incendies lorsque les poteaux électriques ont brisé les vents poussés par le passage d’un ouragan. Les incendies du 8 août ont tué au moins 115 personnes et laissé un nombre indéterminé de disparus, ce qui en fait les incendies les plus meurtriers aux États-Unis depuis plus d’un siècle.

Hawaii Electric a déclaré dans un communiqué qu’elle était « très déçue que le comté de Maui ait choisi cette voie litigieuse alors que l’enquête est toujours en cours ».

Le procès indiquait que la destruction aurait pu être évitée et que le service public avait le devoir « d’entretenir et de réparer correctement les lignes de transport d’électricité et les autres équipements, y compris les poteaux électriques associés à leur transport d’électricité, et de garder la végétation correctement taillée et entretenue afin que pour éviter tout contact avec les lignes électriques aériennes et autres équipements électriques.

Le service public savait que des vents violents « renverseraient les poteaux électriques, renverseraient les lignes électriques et enflammeraient la végétation », indique le procès. « Les accusés savaient également que si leur équipement électrique aérien déclenchait un incendie, celui-ci se propagerait à une vitesse extrêmement rapide. »

Une sécheresse dans la région avait laissé les plantes, y compris les graminées envahissantes, dangereusement sèches. Alors que l’ouragan Dora passait à environ 800 kilomètres au sud d’Hawaï, des vents violents ont renversé au moins 30 poteaux électriques dans l’ouest de Maui. Une vidéo tournée par un habitant de Lahaina montre une ligne électrique tombée en train d’allumer des herbes sèches. Les pompiers ont d’abord maîtrisé l’incendie, mais sont ensuite repartis pour répondre à d’autres appels, et les habitants ont déclaré que l’incendie s’était ensuite rallumé et s’était propagé vers le centre-ville de Lahaina.

Avec des lignes électriques tombées en panne, des équipes de police ou de services publics bloquant certaines routes, la circulation s’est arrêtée le long de Front Street à Lahaina. Un certain nombre d’habitants ont sauté à l’eau au large de Maui alors qu’ils tentaient d’échapper aux débris enflammés et à la fumée noire surchauffée qui enveloppait le centre-ville.

Cette semaine, des dizaines de chercheurs en équipement de plongée ont passé au peigne fin une étendue d’eau de 6,4 kilomètres à la recherche de traces de personnes susceptibles d’avoir péri. Les équipes recherchent également minutieusement des restes parmi les cendres d’entreprises et d’immeubles résidentiels à plusieurs étages détruits.

Pour l’instant, le nombre de morts confirmés s’élève à 115, un nombre qui, selon le comté, devrait augmenter. Le FBI et la police du comté de Maui tentent toujours de déterminer combien d’autres personnes pourraient être portées disparues. Le FBI a déclaré mardi qu’il y avait entre 1 000 et 1 100 noms sur une liste provisoire non confirmée.

« Notre objectif principal à la suite de cette tragédie inimaginable a été de faire tout notre possible pour soutenir non seulement la population de Maui, mais également le comté de Maui », indique le communiqué de Hawaiian Electric.

Hawaiian Electric est un service public à but lucratif, détenu par des investisseurs et coté en bourse, qui dessert 95 % des clients électriques d’Hawaï. Elle fait également face à plusieurs poursuites judiciaires de la part des habitants de Lahaina ainsi que de la part de certains de ses propres investisseurs, qui l’ont accusée de fraude dans le cadre d’un procès fédéral jeudi, affirmant qu’elle n’avait pas divulgué que ses mesures de prévention et de sécurité contre les incendies de forêt étaient inadéquates.

Le procès du comté de Maui note que d’autres services publics, tels que Southern California Edison Company, Pacific Gas & Electric et San Diego Gas & Electric, ont des procédures pour couper l’électricité en cas de fortes tempêtes de vent et a déclaré que les « pertes graves et catastrophiques… auraient pu facilement être évitées ». » si Hawaiian Electric avait un plan de fermeture similaire.

Le comté a déclaré qu’il cherchait à obtenir une indemnisation pour les dommages causés aux biens et ressources publics à Lahaina ainsi qu’à Kula, à proximité.

D’autres services publics ont récemment été jugés responsables d’incendies dévastateurs.

En juin, un jury de l’Oregon a déclaré la compagnie d’électricité PacifiCorp responsable d’avoir provoqué des incendies dévastateurs pendant le week-end de la fête du Travail en 2020, ordonnant à l’entreprise de payer des dizaines de millions de dollars aux 17 propriétaires qui ont poursuivi en justice et la jugeant responsable de dommages plus importants qui pourraient pousser le récompense totale en milliards.

Pacific Gas & Electric a déclaré faillite et a plaidé coupable à 84 chefs d’accusation d’homicide involontaire après que ses équipements négligés aient provoqué un incendie dans les contreforts de la Sierra Nevada en 2018, qui a détruit près de 19 000 maisons, entreprises et autres bâtiments et pratiquement rasé la ville de Paradise, en Californie.

___

Johnson a rapporté de Seattle.

Jennifer Sinco Kelleher et Gene Johnson, Associated Press