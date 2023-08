Le comté de Maui poursuit Hawaiian Electric pour des incendies de forêt dévastateurs

Le comté de Maui a intenté une action en justice contre Compagnie électrique hawaïenne cette semaine, suite aux incendies qui ont détruit des milliers de structures et tué plus de 100 personnes ce mois-ci. Les responsables ont déclaré que la société de services publics n’avait pas coupé l’électricité pendant la combinaison dangereuse de vents violents et de conditions sèches qui ont contribué à déclencher et à propager les incendies dévastateurs.

Le procès a été déposé ce jeudi devant le tribunal du deuxième circuit. Le comté intente une action en justice pour les dommages civils causés aux propriétés du comté par les incendies de Maui. « Le procès allègue que les accusés ont agi avec négligence en omettant de mettre hors tension leurs équipements électriques malgré un avertissement de drapeau rouge du National Weather Service le 7 août », a-t-il déclaré. déclaration du comté a dit.

Le dépôt de plainte dit également qu’il est du devoir de la compagnie d’électricité d’entretenir les lignes de transmission et de maintenir la végétation à proximité des lignes électriques taillée. « Les accusés savaient également que si leur équipement électrique aérien déclenchait un incendie, celui-ci se propagerait à une vitesse extrêmement rapide », explique le dossier.

Le procès intervient après que les autorités ont appris que des lignes électriques tombées en panne avaient probablement déclenché les incendies au début du mois. Les lignes électriques ont été endommagées par les vents violents lors du passage de l’ouragan Dora. plus de 500 milles au sud d’Hawaï début août. Une caméra de sécurité du Maui Bird Conservation Center a filmé comment l’incendie aurait pu être déclenché par des lignes électriques endommagées, selon le Washington Post. signalé. UN vidéo postée sur le compte Instagram du centre de conservation du 7 août, montre un grand éclair de lumière entre les arbres voisins. L’installation a perdu le courant peu de temps après et au moment où les générateurs J’ai rallumé les caméras, certains arbres au loin étaient en feu. Des capteurs électriques à Maui ont également enregistré des incidents sur le réseau ce jour-là, a rapporté le Washington Post.

La combinaison de lignes électriques endommagées et de vents violents a été La situation n’a été qu’aggravée par les conditions sèches dans tout le comté cet été. Presque tout le comté de Maui est dans une sorte de sécheresse ce mois-ci, selon données de le Moniteur américain de la sécheresse. La majeure partie du comté connaît une gamme allant de conditions anormalement sèches à des conditions de sécheresse grave.

Les incendies dans les régions de Lahaina et de Kula à Maui ont brûlé plus de 3 000 acres, détruit environ 2 200 structures et causé plus de 5 milliards de dollars de dégâts. Le bilan officiel s’élève actuellement à 115 personnes, et de nombreuses autres personnes sont toujours portées disparues à cause des incendies. Six les personnes décédées des incendies ont été récemment identifiées par les autorités locales, KITV Island News signalé.

