Le comté de Maui poursuit Hawaiian Electric Company pour négligence suite aux incendies de Lahaina

Le comté de Maui a poursuivi jeudi la Hawaiian Electric Company pour les incendies qui ont dévasté la ville de Lahaina, affirmant que le service public avait omis par négligence de couper l’électricité malgré des vents exceptionnellement violents et des conditions sèches.

Des récits de témoins et des vidéos ont indiqué que des étincelles provenant de lignes électriques ont déclenché des incendies lorsque les poteaux électriques ont brisé les vents poussés par le passage d’un ouragan.

L’incendie du 8 août a tué au moins 115 personnes et laissé un nombre indéterminé de disparus.

Si le service public avait tenu compte des avertissements des services météorologiques « et avait mis ses lignes électriques hors tension pendant les fortes rafales de vent prévues, cette destruction aurait pu être évitée », indique le procès.

Un porte-parole d’Hawaïan Electric n’a pas immédiatement répondu à un courrier électronique sollicitant des commentaires.

REGARDER | Pourquoi tant de personnes sont mortes dans les incendies de Maui : Pourquoi les incendies de forêt de Maui ont-ils été si meurtriers ? | À propos de ça De nombreux survivants des incendies de forêt de Lahaina affirment n’avoir reçu aucun avertissement officiel avant que les flammes ne s’abattent sur eux. Alors que le nombre de personnes tuées continue d’augmenter, Andrew Chang explique pourquoi les questions concernant l’intervention d’urgence se multiplient.

Le procès indiquait que le service public avait le devoir « d’entretenir et de réparer correctement les lignes de transmission électrique et les autres équipements, y compris les poteaux électriques associés à leur transport d’électricité, et de maintenir la végétation correctement taillée et entretenue afin d’éviter tout contact avec les lignes électriques aériennes et autres équipements électriques.

Le service public savait que des vents violents « renverseraient les poteaux électriques, renverseraient les lignes électriques et enflammeraient la végétation », indique le procès. « Les accusés savaient également que si leur équipement électrique aérien déclenchait un incendie, celui-ci se propagerait à une vitesse extrêmement rapide. »

Un complexe d’appartements calciné à la suite des incendies de forêt à Lahaina. (Yuki Iwamura/AFP/Getty Images)

Le procès note que d’autres services publics, tels que Southern California Edison Company, Pacific Gas & Electric et San Diego Gas & Electric, ont tous mis en œuvre des coupures de courant de sécurité publique lors d’événements de vents violents et ont déclaré que les « pertes graves et catastrophiques… auraient pu facilement aurait été évité » si Hawaiian Electric avait un plan d’arrêt similaire.