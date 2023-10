Les responsables de la santé du comté de Maricopa, en Arizona, ont signalé près de 500 décès liés à la chaleur cet été, faisant de 2023 l’année la plus meurtrière jamais enregistrée dans la région en matière de températures extrêmes.

Dans son dernier rapport de chaleur hebdomadairele département de la santé publique du comté de Maricopa a déclaré qu’il y avait eu 469 décès confirmés liés à la chaleur jusqu’à présent cette année, et 153 décès supplémentaires faisaient toujours l’objet d’une enquête.

Ce nombre dépasse le précédent record établi l’année dernière de 425 décès liés à la chaleur dans le comté.

Aux États-Unis, la chaleur extrême provoque chaque année plus de décès que tout autre événement météorologique, notamment les inondations, les ouragans et les tornades, selon le service météorologique national. Cette menace devrait s’aggraver dans les années à venir, car des études ont montré que le changement climatique augmente la fréquence, la gravité et la persistance des épisodes de chaleur extrême.

Cet été, l’Arizona et d’autres régions du sud-ouest ont connu des semaines de températures bien à trois chiffres.

À Phoenix, dans le comté de Maricopa, les habitants ont enduré 31 jours consécutifs de température de 110 degrés Fahrenheit ou plus en juillet, une étape qui a brisé le précédent record de chaleur de la ville de 18 jours consécutifs au-dessus de 110 degrés établi en 1974.

En juillet également, le comté de Maricopa a connu d’énormes pics de décès liés à la chaleur, alors que les températures quotidiennes élevées approchaient les 120. En une seule semaine, du 16 au 22 juillet, il y a eu environ 150 décès liés à la chaleur dans le comté, selon le rapport.

Un homme boit de l’eau distribuée par l’Armée du Salut à Tucson, en Arizona, le 26 juillet. Andrew Caballero-Reynolds / AFP via Getty Images

Plus de 60 % des décès confirmés liés à la chaleur dans le comté de Maricopa concernaient des adultes de plus de 50 ans. Les personnes de 50 à 64 ans ont été les plus touchées par la chaleur extrême, représentant 29 % des décès liés à la chaleur dans le comté.

Les responsables de la santé ont déclaré que les personnes sans abri représentaient 44 % des décès liés à la chaleur, tandis que 45 % des décès concernaient la population hébergée. Dans 11% des décès, les conditions de vie de la personne n’étaient pas connues, selon le rapport.

Les individus blancs non hispaniques représentaient 58 % des décès liés à la chaleur dans le comté, les Hispaniques ou Latinos représentant 23 % des décès et les individus noirs ou afro-américains représentant 13 % des décès liés à la chaleur dans le comté de Maricopa.

Un résident de Phoenix se repose à l’ombre tout en cherchant à se protéger du soleil et de la chaleur au Human Services Campus lors d’une vague de chaleur record à Phoenix le 18 juillet. Patrick T. Fallon / AFP – Getty Images

Les responsables de la santé ont déclaré que 122 décès sont survenus à l’intérieur, dont 92 avec une climatisation en panne et 11 sans climatisation du tout.

Même dans les cas non mortels, la chaleur constitue toujours une menace majeure pour la santé publique en Arizona. Les visites à l’hôpital dans le comté de Maricopa ont augmenté tout au long du mois de juillet et début août, alors que les températures ont grimpé bien au-dessus de 100 degrés, selon le rapport.