Le comté de Los Angeles vote pour rendre la plage saisie en 1924 à une famille noire

Avant le vote de mardi, plusieurs habitants ont exprimé leur soutien à la restitution des terres aux héritiers légitimes.

Duane Shepard, un descendant de la famille Bruce, était parmi ceux qui ont pris la parole lors de la réunion. Il a déclaré que c’était un jour historique pour sa famille et le pays, et il a remercié le conseil de surveillance et les autres responsables pour leur travail.

“Nous vous sommes éternellement redevables”, a déclaré M. Shepard. “Beaucoup se sont éloignés de nous dans notre combat, mais vous nous avez soutenus dans notre acte de foi et êtes restés purs à notre cause face à une opposition vigoureuse.”

Au cours de la réunion, Janice Hahn, une superviseure du comté de Los Angeles qui a déclaré l’année dernière qu’elle était ouverte à la restitution des terres, a déclaré qu’elle espérait que d’autres gouvernements locaux suivraient dans des cas similaires.

“Nous ne pouvons pas changer le passé et nous ne pourrons jamais réparer l’injustice qui a été faite à Willa et Charles Bruce il y a un siècle”, a-t-elle déclaré. “Mais c’est un début, et en rendant la propriété à leurs arrière-petits-enfants, nous leur donnons la possibilité de commencer à reconstruire la richesse générationnelle qui leur a été refusée pendant des décennies.”

Restituer la propriété aux héritiers légitimes a été un processus long et compliqué qui a suscité des critiques et des débats.