Le comté de Los Angeles va verser 4,75 millions de dollars à Christopher Bailey pour avoir été battu par la police

Si les conservateurs avaient réellement l’attachement aux valeurs économiques qu’ils prétendent avoir, ils se battraient alors beaucoup plus durement pour freiner la brutalité policière au lieu de courir partout en criant « Blue LIVES MAtTeR ». Selon le Washington Post, 25 des plus grands services de police et de shérif du pays ont versé 40 000 règlements au cours de la dernière décennie, pour un total de 3,2 milliards de dollars. Cet argent pourrait être dépensé pour améliorer la vie de tant de citoyens au lieu de payer les familles des victimes des policiers.

Selon LATimes, le conseil de surveillance du comté de Los Angeles a accepté un règlement de 4,75 millions de dollars avec un homme noir nommé Christopher Bailey qui a été brutalement battu par les adjoints du shérif en 2020. Bailey a été arrêté, traîné hors de son véhicule et battu si violemment qu’il a été laissé avec des dents manquantes, des fractures du visage et des dommages permanents à l’œil. Comme d’habitude, les cochons ont tout nié, le procureur déjanté n’a pas porté plainte, mais pour *une raison quelconque*, les avocats du comté ont décidé que près de 5 millions de dollars devaient être payés. Sans raison…?

Bien sûr, l’argent est utile, mais il ne fait rien pour réduire la violence contre les corps noirs. Selon l’avocat Toni J. Jaramilla :

« Cependant, la pleine justice dans cette affaire sera l’élimination immédiate et la poursuite pénale de chaque adjoint du shérif du comté de Los Angeles impliqué qui, comme nous l’avons allégué, a battu, tasé et torturé M. Bailey si gravement qu’il a été entendu plaider pour son la vie », a déclaré Jaramilla. « Le traumatisme qu’il a subi est durable. »

Ces villes préfèrent gaspiller des milliards de dollars d’impôts pour payer les gens plutôt que de mettre des porcs en prison. Amerikka.