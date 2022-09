LOS ANGELES (AP) – Les dirigeants du comté de Los Angeles ont annoncé lundi un accord de règlement de procès qui engage des centaines de millions de dollars pour étendre les services de sensibilisation et de soutien aux résidents sans abri, marquant la fin potentielle de deux ans de litiges sur la crise des personnes vivant sur le des rues.

L’accord place le comté de LA, opérateur du système de santé publique local, en partenariat direct avec la ville de Los Angeles, qui s’est engagée à héberger des milliers de résidents sans abri dans le cadre de son règlement dans le cadre du procès conclu plus tôt cette année.

La poursuite a été intentée en 2020 par la LA Alliance for Human Rights, une coalition qui comprend des entreprises, des résidents, des propriétaires, des sans-abri et d’autres qui allèguent que l’inaction de la ville et du comté a créé un environnement dangereux.

La population sans-abri était autrefois largement confinée au célèbre Skid Row du centre-ville de Los Angeles, mais les campements se sont largement répandus, y compris à proximité de l’hôtel de ville et du hall d’administration, où se réunit le conseil de surveillance du comté de Los Angeles.

La superviseure Holly Mitchell a déclaré que le comté engagerait un nouveau financement estimé à 236 millions de dollars pour lutter contre l’itinérance jusqu’en 2027, en mettant l’accent sur l’expansion des équipes de sensibilisation de rue pour s’assurer que les personnes qui ont besoin d’aide l’obtiennent. Cela s’ajoute à plus de 530 millions de dollars de financement pour les sans-abri créés par une taxe de vente approuvée par les électeurs en 2017.

Mitchell a déclaré que le nouvel argent ira également à une “suite complète de services” pour les résidents éligibles des 10 200 logements permanents et des 3 100 lits d’hébergement provisoires que la ville de Los Angeles s’est engagée à construire dans le cadre de son accord. Les services comprendront la gestion de cas, le soutien médical et en santé mentale, la défense des avantages sociaux, la réunification familiale, la garde d’enfants et le traitement de la toxicomanie.

“Je ne saurais trop souligner comment cela ajoute à notre boîte à outils pour endiguer le raz-de-marée de personnes sans abri”, a déclaré Mitchell lors d’une conférence de presse avec des responsables de la ville et du comté.

Matthew Umhofer, avocat de l’alliance, a déclaré que le règlement “monumental” scelle l’accord avec la ville en garantissant le soutien du comté.

“Mais plus important encore, cet accord fournit quelque chose qui manque désespérément sur cette question depuis des décennies : une véritable responsabilité sous la forme d’une supervision au cours des cinq prochaines années par un juge fédéral”, a-t-il déclaré. L’accord du comté nécessite l’approbation du juge de district américain David O. Carter, qui supervise l’affaire et supervisera la mise en œuvre du règlement jusqu’en 2027.

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a reconnu qu’il y avait eu un échec collectif à résoudre correctement la crise au niveau local. Il a déclaré que le nouveau partenariat est une étape vers “la mise sur papier d’un plan de match sur la façon dont nous pouvons continuer à marcher vers notre objectif ultime d’éliminer l’itinérance”.

La ville a déclaré qu’elle dépenserait environ 3 milliards de dollars sur cinq ans pour construire les nouveaux logements. Mais l’engagement exact sera basé sur les résultats du décompte ponctuel de 2022 des sans-abri publié la semaine dernière. En février, il y avait plus de 69 100 sans-abri dans le comté de Los Angeles, dont environ 42 000 dans les limites de la ville de Los Angeles.

L’année dernière, Carter a émis une ordonnance qui aurait obligé la ville et le comté à offrir un abri à toutes les personnes sans logement de Skid Row dans les six mois.

Une cour d’appel a annulé l’ordonnance au motif que les plaignants n’avaient pas qualité pour porter la plupart des réclamations. L’alliance a alors déposé une plainte amendée.

En vertu de l’accord de la ville, annoncé en avril et approuvé par le juge en juin, Los Angeles créera un refuge ou un logement pour 60% des sans-abri de la ville qui ne souffrent pas de maladie mentale grave, de toxicomanie ou de maladie physique chronique.

La ville, qui n’a pas son propre service de santé, avait soutenu que le comté était obligé de fournir des services et des logements aux personnes ayant ces problèmes, mais échouait.

Christopher Weber, Associated Press