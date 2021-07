Le comté de Los Angeles rétablit le mandat des masques, quel que soit le statut vaccinal, après une augmentation des cas de Covid-19 – RT USA News

La levée des restrictions de Covid-19 à Los Angeles a été de courte durée, car le gouvernement du comté a réimposé un mandat de masque d’intérieur, même pour les résidents vaccinés, après une augmentation des nouvelles infections.

Un mois seulement après la réouverture de la Californie, le département de santé publique du comté a déclaré jeudi que les masques seraient à nouveau requis à l’intérieur, à compter de samedi. La semaine dernière, les nouveaux cas de Covid-19 dans le comté américain le plus peuplé ont dépassé les 1 000 par jour pour la première fois depuis mars et ont dépassé les 1 500 jeudi.

Le port d’un masque à l’intérieur avec d’autres réduit le risque de contracter et de transmettre le virus. Nous exigeons un masque pour tout le monde à l’intérieur dans les lieux publics et les entreprises, quel que soit le statut de vaccination afin que nous puissions arrêter le niveau accru de transmission que nous constatons. pic.twitter.com/xmr77qsmBv – LA Santé publique (@lapublichealth) 15 juillet 2021

« Nous ne sommes pas là où nous devons être pour les millions de personnes à risque d’infection ici dans le comté de Los Angeles, et attendre pour faire quelque chose sera trop tard, compte tenu de ce que nous voyons maintenant », Le Dr Muntu Davis, l’officier de santé du comté, a déclaré aux journalistes. Les responsables du comté ont averti depuis fin juin que la présence de la variante Delta de Covid-19 expose les résidents à un risque accru d’infection.

Le nouveau mandat de masque restera en vigueur jusqu’à ce que les taux d’infection baissent, a déclaré Davis, et d’autres restrictions pourraient être ordonnées si nécessaire. « Tout est sur la table si les choses continuent d’empirer, c’est pourquoi nous voulons agir maintenant » il a dit.

On ne sait pas dans quelle mesure un mandat de masque sera efficace pour freiner la propagation du virus. La Californie, qui a eu certaines des restrictions de distanciation sociale les plus strictes du pays, se classe n ° 31 parmi les États américains en termes de taux de mortalité de Covid-19 depuis le début de la pandémie, à 162 pour 100 000 habitants. À l'autre extrémité du spectre, la Floride, où le gouverneur Ron DeSantis a interdit l'application des mandats locaux de masques, se classe n ° 26, avec 178 décès pour 100 000. L'Idaho, qui n'a pas eu de mandat de masque à l'échelle de l'État, se classe n ° 40, avec 121 pour 100 000.





Plus de 20 millions de Californiens, soit 51 % de la population de l’État, ont été entièrement vaccinés contre le Covid-19. Ce taux dépasse la moyenne nationale de 48 %. Le comté de Los Angeles a un taux de jab de 52%, selon le Los Angeles Times – même si environ 18% de sa population a moins de 15 ans et que les enfants de moins de 12 ans ne sont pas éligibles à la vaccination – mais les nouvelles infections ont bondi de 500 % au cours du dernier mois. Environ 70 % des résidents de 16 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin.

