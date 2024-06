Le comté de Los Angeles confirme le premier échantillon de moustique du virus du Nil occidental de 2024

LOS ANGELES (CNS) — Un échantillon de moustique infecté par le virus du Nil occidental a été confirmé dans le comté de Los Angeles, ont annoncé samedi les autorités – le premier échantillon positif dans le comté de Los Angeles cette année.

L’échantillon a été collecté à partir d’un piège à moustiques dans la région de Winnetka, dans la vallée de San Fernando, confirmant la présence du virus dans les populations de moustiques de la communauté.

« Bien que la présence du virus du Nil occidental dans notre communauté ne soit pas inhabituelle, cette détection précoce constitue un rappel essentiel à tous les résidents pour qu’ils prennent des mesures préventives », a déclaré Steve Vetrone, directeur des services scientifiques et techniques du contrôle vectoriel du comté du Grand Los Angeles. District.

« Nous exhortons chacun à se protéger des piqûres de moustiques et à éliminer les eaux stagnantes autour de leurs maisons où les moustiques peuvent se reproduire. »

Les responsables ont déclaré que le moustique indigène Culex est capable de transmettre le virus du Nil occidental et qu’il est plus actif au crépuscule et à l’aube. Puisqu’il n’existe pas de vaccin humain contre le virus, les résidents doivent être proactifs contre les piqûres de moustiques en portant un insectifuge. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis recommandent des produits contenant les ingrédients actifs DEET, Picaridine, IR3535 ou huile d’eucalyptus citronné.

Alors que les gens du monde entier font face à la pandémie de coronavirus, le comté de Los Angeles signale ses deux premiers cas humains de virus du Nil occidental cette saison.

La plupart des personnes infectées par le virus du Nil occidental ne présentent généralement aucun symptôme ou des symptômes légers, tels que de la fièvre, des douleurs musculaires et de la fatigue. Les personnes de plus de 50 ans et celles souffrant de maladies chroniques peuvent devenir plus gravement malades, affectant éventuellement le cerveau et la moelle épinière, entraînant une méningite, une encéphalite ou une paralysie.

Le GLACVCD recommande également de prendre ces mesures supplémentaires :

— Éliminez l’eau stagnante dans les gouttières bouchées, les barils de pluie, les pneus jetés, les seaux, les abreuvoirs ou tout autre objet qui retient l’eau pendant plus d’une semaine.

— S’assurer que les piscines, les spas et les étangs sont correctement entretenus.

— Changez l’eau des gamelles pour animaux de compagnie, des bains d’oiseaux et autres petits récipients chaque semaine.

– Demandez aux moustiques de votre district local de lutte anti-vectorielle de les placer dans des étangs ornementaux.

— Signalez les piscines négligées (vertes) de votre quartier à votre district de contrôle vectoriel.