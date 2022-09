Le comté de Lee votera mardi sur le développement solaire de 3 800 acres de South Dixon – Shaw Local

DIXON – Le conseil du comté de Lee votera mardi sur le projet de ferme solaire de 3 800 acres au sud du parc industriel sur la route nationale 26.

South Dixon Solar LLC, de Duke Energy, a demandé au comté en 2020 un permis à usage spécial pour construire une ferme solaire de qualité utilitaire, mais le conseil du comté de Lee a finalement voté en février du 18 au 4 contre la proposition après que les résidents ont exprimé leurs inquiétudes. que tous les voisins environnants n’ont pas été correctement informés par courrier du projet, comme requis.

La société a présenté une nouvelle pétition au comté au cours des derniers mois, qui comprenait un processus d’audience quasi judiciaire au cours duquel des témoignages, des preuves et des commentaires publics ont été présentés à la commission d’appel du zonage du comté de Lee avec neuf témoins témoignant ainsi que plus d’une douzaine. personnes faisant des commentaires publics.

Le projet de 450 millions de dollars générerait suffisamment d’énergie pour alimenter 100 000 foyers et pourrait rapporter environ 59 millions de dollars en impôts fonciers sur la durée de vie de 40 ans du projet, a déclaré Jeff Neves, directeur du développement commercial chez Duke.

La société a réitéré sa pétition en vertu de l’ordonnance solaire originale du comté, qui a depuis été modifiée pour répondre aux préoccupations des membres de la communauté en matière de recul, ainsi qu’aux tampons visuels et aux clôtures.

Courtney Kennedy, un avocat de Dixon représentant South Dixon Solar, a déclaré que même s’ils ne seraient pas obligés de respecter les nouvelles modifications de l’ordonnance, ils dépassent les exigences et prévoient de respecter presque tous les changements fixés par la dernière ordonnance, y compris les reculs et tampons visuels.

Les retraits comprennent 50 pieds de l’avant de toute ligne de propriété, 15 pieds du côté des lignes arrière, 500 pieds de toute subdivision plate et 400 pieds de la fondation de toute habitation non participante.

Le Zoning Board a voté à l’unanimité en faveur du projet le mois dernier.

La société a conclu des contrats de location pour 3 838 acres de terres agricoles sur 51 parcelles impliquant 25 propriétaires fonciers participants.

Le conseil a conclu que le projet serait conforme aux normes locales, étatiques et fédérales – c’est une utilisation acceptable sur les terres agricoles et il n’y aurait aucun problème environnemental apparent. La majeure partie des terres, 89,3 %, est utilisée pour les cultures en rangs, et les panneaux solaires occuperaient environ un tiers de l’empreinte du projet de 3 838 acres.

L’année dernière, la ville de Dixon n’a pas pris position sur le projet, mais le conseil municipal a voté cette fois-ci une résolution en faveur de South Dixon Solar après avoir négocié avec l’entreprise. La ville recevra un don unique de 525 000 $.

Le conseil avait quelques préoccupations préliminaires l’année dernière, notamment le projet coupant davantage le développement de la ville au sud et l’impact possible sur le bassin versant local et Fargo Creek, qui est sujet aux inondations, a déclaré le maire Li Arellano Jr.

Des graminées des prairies seraient plantées dans l’empreinte du projet pour attirer les pollinisateurs et améliorer le drainage, et des arbres seraient plantés le long de la clôture comme tampon visuel pour les voisins.

Si elle est approuvée, la construction aurait lieu entre 2022 et 2024, prenant environ 18 mois à 2 ans pour l’achèvement. On estime que 450 emplois temporaires dans le secteur de la construction seraient créés et que 5 à 10 emplois à temps plein devraient être créés pour l’exploitation et l’entretien.

Les résidents voisins se sont prononcés contre le projet avec des inquiétudes concernant l’effet potentiel sur la valeur des propriétés, le ruissellement de l’eau et l’utilisation des terres agricoles de choix pour la production d’énergie plutôt que pour la production alimentaire.

L’ingénieure en environnement et résidente Jennifer Lawson a déclaré qu’elle n’était pas contre les énergies renouvelables, mais qu’elle s’opposait au projet en raison de préoccupations telles que l’arrêt du développement futur, le fait que l’immobilisation du terrain pendant 40 ans ne devrait pas être considérée comme une utilisation temporaire, l’effet sur le tourisme et si lignes de transmission seraient en mesure de gérer le projet.

Le vote final aura lieu lors de la réunion du conseil du comté à 18 heures mardi à l’ancien palais de justice du comté de Lee.