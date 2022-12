Le comté de Lee prête serment dans un nouveau conseil d’administration et élit des officiers – Shaw Local

DIXON – Les nouveaux membres et les anciens membres du conseil d’administration du comté de Lee ont prêté serment cette semaine après être passés de 24 à 20 membres.

Le conseil a accueilli plusieurs nouveaux membres dans ses rangs après que tous les sièges aient été élus le 8 novembre.

Les quatre districts étaient des courses disputées avec cinq sièges par district.

Les nouveaux membres du conseil d’administration du district 1 sont Angie Shippert et Ron Gascoigne, et les membres qui reviennent sont Michael Koppien, Bob Olson et Jim Schielein.

Le district 2 est composé du nouveau venu Reed Akre et des membres réélus Katie White, Danielle Allen, Mike Zeman et Lirim Mimini.

Les membres de retour Tim Bivins, Keane Hudson, Nancy Naylor et Tom Wilson ont prêté serment dans le district 3. L’ancien membre Doug Farster a été réélu dans le district, mais il est décédé le 14 octobre et il était trop tard pour retirer son nom du scrutin.

Le district 4 a ajouté de nouveaux membres Dean Freil et Chris Robertson au groupe ainsi que les membres réélus Tom Kitson, Michael Book et Jack Skrogstad.

Le conseil a voté à l’unanimité pour réélire Bob Olson au poste de président et élire Tom Kitson au poste de vice-président lors de la réunion de réorganisation lundi, qui comprenait une orientation pour les membres du conseil. Ils étaient également les seuls membres nommés pour les rôles.

Le conseil d’administration a décidé l’année dernière de réduire son effectif de 24 à 20 membres après des mois de débat.

Les conseils de comté ont la possibilité de réduire le nombre de membres tous les 10 ans après le recensement américain. Le comté de Lee est passé de 28 à 24 membres il y a dix ans et a introduit le sujet de la réduction supplémentaire de sa taille il y a environ deux ans.