Le comté de Lee finalise de nouvelles ordonnances éoliennes et solaires – Shaw Local

DIXON – Le conseil du comté de Lee a récemment achevé une refonte de ses ordonnances éoliennes et solaires et le moratoire sur les projets a pris fin.

Il y a un an, le conseil a approuvé une interruption de six mois des projets solaires et éoliens pour approfondir les réglementations relatives à ces développements après que plusieurs développements énergétiques massifs ont été présentés au comté.

Le conseil a également créé le comité ad hoc sur les énergies renouvelables pour examiner les ordonnances et apporter des modifications, et le moratoire a été prolongé de 90 jours en mai et août pour finaliser la réglementation.

[ Lee County again extends moratorium on wind, solar projects ]

Le moratoire, qui ne s’appliquait pas aux petits projets solaires communautaires de moins de cinq mégawatts, a pris fin mercredi.

Le conseil a approuvé les ordonnances éoliennes et solaires la semaine dernière.

Le président du conseil d’administration, Bob Olson, a félicité le président du groupe et du comité, Chris Norberg, pour leur travail acharné et le temps qu’ils ont consacré à cet effort.

Certains des changements ont été apportés pour répondre aux préoccupations des voisins lors des audiences sur les projets solaires de qualité utilitaire, y compris les reculs et les tampons visuels.

Avant le moratoire initial, le conseil du comté a approuvé quatre grands développements solaires, dont le plus récent remonte à décembre 2021 avec le projet South Dixon Solar de 3 838 acres juste au sud du parc industriel de Duke Energy.

En novembre 2020, le conseil a approuvé un permis d’utilisation spéciale pour Steward Creek Solar LLC, de Hexagon Energy, basé en Virginie, pour construire une ferme solaire de 600 mégawatts sur 5 000 acres dans les cantons d’Alto et de Willow Creek près de Steward et Lee, à la frontière d’Ogle et comtés de DeKalb ainsi que l’Interstate 39 et l’autoroute 30.

Le conseil a approuvé une ferme solaire de 1300 acres en septembre 2020 par Eldena Solar LLC, développée par Geronimo Energy LLC, basée au Minnesota, permettant une ferme solaire de 175 mégawatts dans les cantons de South Dixon et Nachusa, près du coin des routes Eldena et Nachusa.

En mai 2019, Geronimo a également obtenu un permis d’utilisation spéciale en vertu de Junction Solar LLC pour construire une ferme solaire de 100 mégawatts sur 760 acres près de Steward entre les routes Herman et Reynolds dans les cantons d’Alto et Reynolds.