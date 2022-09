Le comté de Lee accorde 100 000 $ aux districts d’incendie locaux – Shaw Local

DIXON – Les 10 districts de protection contre les incendies du comté de Lee recevront chacun 10 000 $ d’aide provenant des fonds de l’American Rescue Plan Act du comté.

Le conseil du comté de Lee a approuvé un total de 100 000 $ de financement ARPA pour les districts, y compris les services d’incendie ruraux de la ville de Dixon et de Dixon, ainsi que les districts de protection contre les incendies d’Amboy, Franklin Grove, Ashton, West Brooklyn, Compton, Sublette, Paw Patte et Harmon.

Marilyn Shippert, membre du conseil d’administration, a déclaré que les services d’incendie diffèrent considérablement en taille et en financement, donc donner à chacun 10 000 $ semblait un peu injuste.

Les pompiers de Dixon travaillent sur les lieux d’un incendie de remorque en 2021 près de la route 52. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

Cela a été discuté au sein du comité ARPA, mais les petits districts n’ont pas le même financement et les mêmes ressources que les plus grands, a déclaré le président du conseil, Bob Olson. Les districts sont également encouragés à travailler ensemble et éventuellement à utiliser des fonds pour des projets de groupe, a ajouté Jim Schielein, membre du conseil d’administration.

Certains des districts comptent sur des bénévoles et ont une main-d’œuvre très faible, a déclaré Lirim Mimini, membre du conseil d’administration.

Le conseil a approuvé le financement lors d’un vote 16-3-2 avec les membres Shippert, Rick Humphrey et Tom Wilson votant contre. Il y a eu deux abstentions.

L’allocation ARPA totale du comté est d’environ 6,6 millions de dollars.

