Le comté de Lebanon plante Liberty Tree pour célébrer le 250e anniversaire des États-Unis

Dans le cadre des célébrations du Commonwealth à l’occasion du 250e anniversaire de la signature de la Déclaration d’indépendance en 2026, les responsables du comté et de l’État se sont réunis au Cornwall Iron Furnace le samedi 19 octobre pour consacrer le nouvel arbre de la liberté du comté de Lebanon.

America250PA, en partenariat avec les francs-maçons de Pennsylvanie, a planté un arbre Liberty certifié dans le comté de Lebanon dans le cadre de leur projet pluriannuel Liberty Tree. Le Liberty Tree a été dédié à la mémoire de l’ancien commissaire du comté du Liban, William Ames, décédé en 2021.

L’arbre a été payé par des membres de la famille d’Ames, qui ont décrit l’ancien fonctionnaire comme « un grand patriote ». William Ames était membre du Brownstone Lodge à Hershey. Son épouse, Josie, a déclaré que son mari aimait son pays et que le Liberty Tree était le meilleur moyen de lui rendre hommage.

« Tant de gens sont venus me voir et m’ont dit ‘J’aurais aimé que Bill soit toujours là' », a-t-elle déclaré. « Même (le 19 octobre), les gens venaient vers moi et me disaient : ‘Il nous manque tellement. J’aurais aimé qu’il soit là. Nous avons besoin de lui.' »

America250PA est la commission officielle du Commonwealth créé en 2018 pour planifier, encourager, développer et coordonner la commémoration du 250e anniversaire de la fondation des États-Unis.

« Ici, à America250PA, nous sommes extrêmement fiers des bases solides que nous avons déjà posées dans nos 67 comtés et dans plus de 350 municipalités, dans le but d’atteindre chaque Pennsylvanien dans nos efforts », Christian Cassidy-Amstutz, Le responsable des initiatives stratégiques et des subventions d’America250PA a déclaré.

Josie Ames est membre du comité du comté de Lebanon pour America250PA. Même si elle a déclaré que parfois le travail peut être un peu écrasant, elle a déclaré que le comité faisait de très bons efforts.

« Nous parcourons le comté et l’État pour assister à des événements représentant le comté de Lebanon », a-t-elle déclaré.

L’objectif du projet Liberty Tree est de garantir qu’un Liberty Tree certifié soit planté dans chaque comté d’ici 2026.

L’arbre de la Liberté original du pays a été planté en 1646 dans le Boston Common où les Fils de la Liberté se réunissaient souvent pour discuter de leur opposition à la domination britannique dans les colonies et pour protester contre des questions telles que le Stamp Act. Les responsables ont déclaré que les descendants directs de cet arbre Liberty original ont été sauvés et réanimés et seront désormais plantés dans tout le Commonwealth.

Le représentant de l’État Russ Diamond et le représentant John Schlegel étaient parmi ceux qui ont participé à la cérémonie de samedi, aux côtés de la commissaire du comté Jo Ellen Litz, de la maire de la ville de Liban Sherry Capello et des membres de la section libanaise des Filles de la Révolution américaine.

Le four à fer de Cornwall est le seul haut fourneau froid à charbon de bois intact en Amérique du Nord et a fabriqué des munitions pour diverses guerres, y compris la Révolution américaine. En 1776, les frères Curtis et Peter Grubb, propriétaires du four, devinrent colonels de la milice du comté de Lancaster.

« En avril 1776, ils ont passé un contrat avec le Congrès continental pour fabriquer 100 tonnes de canons pour la marine », a déclaré l’administrateur du site, Michael Emery. « Le problème était que les Grubb ne savaient pas comment lancer un canon… Le 6 juillet 1776, Cornwall fonda son premier canon, et il était défectueux. »

En août 1776, le premier canon passa et en octobre de la même année, le premier canon fut expédié à Philadelphie pour être embarqué sur un navire de la Marine. De 1776 à 1777, 42 canons tiraient des balles de 12 livres provenant du four à fer de Cornwall.

« Aujourd’hui, l’un de ces canons défectueux est exposé à l’intérieur du musée », a déclaré Emery.

L’épouse de l’ancien commissaire du comté du Liban, William Ames, Josie, et le représentant de l’État John Schlegel, dédient l’arbre de la Liberté à la mémoire de son mari. « C’est parfait », dit-elle. « C’est un maçon… et cela symbolise le fait d’être un patriote, et c’est ce qu’il est. C’est pour son amour. »

Les résidents qui recherchent plus d’informations sur les efforts déployés par America250PA à l’échelle de l’État peuvent visiter leur site Web à l’adresse america250pa.org/HOME. Ceux qui souhaitent rejoindre le comité du comté du Liban pour America250PA peuvent envoyer un e-mail au membre du comité Tom Newmaster à [email protected] ou envoyer un message sur leur page Facebook.

