Le comté de Lake interdit désormais le brûlage des feuilles, mais certains résidents “ne vont pas s’arrêter” – Shaw Local

Juste au moment où les arbres feuillaient en avril, Gary Brown, un résident de la région d’Antioche, était à nouveau l’insecte dans l’oreille du Lake County Board.

“Je suis de retour!” a annoncé l’ébéniste à la retraite et visiteur familier de la réunion mensuelle du conseil d’administration.

Comme il l’a fait auparavant et a continué depuis, l’ancien président local du syndicat des charpentiers et agent commercial a utilisé ses trois minutes de commentaires publics pour plaider en faveur de l’annulation ou de la modification des nouvelles restrictions sur le brûlage des déchets paysagers approuvées en janvier.

Parmi les règles figure l’interdiction de brûler des feuilles ou de l’herbe à tout moment. Pour ceux qui ont de nombreux arbres ou de grands terrains, l’élimination des feuilles dans certains cas deviendra peu pratique et / ou trop coûteuse à mettre en sac pour le ramassage, disent les opposants.

“Vous faites de nous tous des criminels”, a déclaré Brown lors de la partie des commentaires publics de la réunion du conseil d’administration d’avril.

Les restrictions pour le comté de Lake non constitué en société sont entrées en vigueur le 1er juin.

Le comté de Lake a eu des restrictions temporaires tout au long de la pandémie. Mais avant l’entrée en vigueur des règles permanentes, Lake était le seul comté de la zone métropolitaine sans restrictions pour le brûlage des déchets de jardin dans les zones non constituées en société, selon Eric Waggoner, directeur de la planification, de la construction et du développement.

Wagoner a déclaré que la « grande majorité » des communautés ont soit des interdictions pures ou restreignent le brûlage à ciel ouvert des feuilles et / ou des déchets paysagers.

Jusqu’à présent, les arguments contre l’interdiction du comté de Lake ont été théoriques. Mais à mesure que l’automne s’installe, les preuves vont littéralement commencer à s’accumuler.

“Les feuilles n’ont pas encore commencé à tomber, nous verrons donc ce que fin octobre et novembre apporteront”, a déclaré Dan Venturi, superviseur du canton de Lake Villa.

Venturi a déclaré que les opinions concernant la question des feuilles ont varié dans de nombreuses discussions qu’il a eues avec les résidents. Certains ignoreront l’interdiction contenue dans la nouvelle ordonnance et d’autres discuteront avec les voisins et, s’il n’y a pas d’objections, feront brûler un “consentement”, a-t-il déclaré.

“La plupart essaieront d’être respectueux, mais la règle en laisse beaucoup dans les zones boisées sans recours”, a déclaré Venturi.

Brown a déclaré qu’une majorité écrasante de résidents de sa région continueront à brûler des feuilles par nécessité.

“Les gens n’arrêteront pas de brûler”, a-t-il déclaré. Une manifestation appelée Burn Fest est prévue les 29 et 30 octobre, selon Brown.

Des restrictions de brûlage ont été promulguées, ont déclaré les responsables du comté, pour atténuer les effets sur la santé résultant de l’exposition à la fumée de la combustion à l’air libre.

“Nous nous concentrons toujours sur la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être de nos résidents”, a déclaré la présidente Sandy Hart au conseil du comté la semaine dernière lors de son rapport d’octobre. “En mettant en œuvre les restrictions permanentes de brûlage à ciel ouvert dans les zones non constituées en société du comté de Lake, nous espérons réduire l’exposition à la fumée et contribuer à améliorer la qualité de notre air.”

L’inhalation de produits chimiques et de fines particules de fumée de feuilles, par exemple, peut aggraver l’essoufflement, la respiration sifflante, l’oppression thoracique et d’autres symptômes d’asthme, de maladie pulmonaire obstructive chronique, d’emphysème ou de bronchite, selon les responsables de la santé.

Parce qu’une partie importante du nord et de l’ouest du comté de Lake n’est pas constituée en société – plus que la plupart des autres régions – Brown et d’autres soutiennent que le conseil n’a pas représenté l’ensemble du comté et a ignoré l’opinion publique écrasante contre l’interdiction dans leur région.

Les gens n’arrêteront pas de brûler sans avoir leur mot à dire, a-t-il ajouté.

“Les zones locales savent ce qui est le mieux pour leur communauté tout en gardant l’environnement au premier plan”, a-t-il déclaré mardi au conseil du comté.

Mardi, Brown s’est de nouveau adressé au conseil du comté et a présenté une pétition avec plus de 300 signatures appelant à la levée de l’interdiction des feuilles. Il a déclaré qu’un tel «changement percutant» n’aurait pas dû passer sans une majorité de résidents en faveur.

Selon la pétition, l’environnement sera affecté car les gens jetteront des feuilles dans les cours d’eau et les zones boisées pour éviter de payer le service de ramassage.

Brown et d’autres s’inquiètent des coûts et des difficultés potentiels pour certains résidents. Cela inclut les membres du conseil de comté représentant le nord et l’ouest du comté de Lake qui ont voté contre et disent que la plupart de leurs électeurs sont d’accord. Les règles permanentes ont été promulguées par un vote de 13 voix contre 7, tous les démocrates sauf un le soutenant et tous les républicains s’y opposant.

« Les gens ont fait ça toute leur vie. Ils savent comment le gérer », a déclaré Brown. “Nous devons être respectueux de nos voisins.”

Les adjoints du shérif répondront et évalueront les violations signalées de l’ordonnance sur la combustion des feuilles, a déclaré le chef adjoint du shérif, Chris Covelli. Les contrevenants recevront généralement des informations et un avertissement, a-t-il ajouté.

Une citation est possible si le problème persiste.

“Dans l’ensemble, lorsqu’il y a une violation, l’éducation semble être le meilleur moyen de gérer la situation”, a déclaré Covelli.

