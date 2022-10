Le comté de La Salle souffre de conditions de sécheresse après une période de temps sec – Shaw Local

La vallée de l’Illinois a connu une semaine de temps sec, frais et ensoleillé qui a conduit le comté de La Salle dans la catégorie “anormalement sèche” du National Drought Mitigation Center dans son moniteur de sécheresse.

« Anormalement sec », dans ce cas, signifie que la sécheresse à court terme ralentira la plantation et la croissance des cultures, bien que ce ne soit pas vraiment un problème en octobre. D’autres préoccupations sont les déficits hydriques persistants et les pâturages ou les cultures qui ne se rétablissent pas complètement, selon le site Web américain de surveillance de la sécheresse.

Jim Small, de Lemont, pêche au centre du chenal le mercredi 5 octobre 2022, près de Plum Island au Starved Rock State Park. La rivière Illinois est à quelques centimètres d’un niveau record de tous les temps. Le niveau de la rivière à l’écluse et au barrage de Starved Rock est à 440,09 pieds au-dessus du niveau de la mer et le record le plus bas est de 439,9 établi le 3 octobre 2012. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Ottawa a reçu 1,79 pouces de pluie au cours du dernier mois, soit 55 % des précipitations moyennes de septembre de la ville de 3,23 pouces. C’est la deuxième année consécutive qu’Ottawa est en deçà de ses moyennes de précipitations de septembre, bien qu’elle ait reçu plus de 5 pouces de pluie en septembre 2020 et 10 pouces de pluie en septembre 2019.

Le climatologue de l’État de l’Illinois, Trent Ford, a déclaré jeudi sur Twitter que cette sécheresse faisait partie d’un schéma régional plus large qui a causé des problèmes de faible débit le long des rivières Mississippi et Ohio dans le sud de l’Illinois, mais ces problèmes n’ont pas encore atteint les parties nord de l’Illinois. River même s’ils le pourraient si cette période de sécheresse se poursuit.

“La majeure partie de l’État, de la rive du lac jusqu’à La Salle-Pérou, est dans des conditions anormalement sèches”, a déclaré Ford. “Je dirai qu’il y a certains indicateurs – le débit des cours d’eau et l’humidité du sol étant deux d’entre eux qui indiquent qu’il s’agit peut-être d’une sécheresse modérée.”

À l’heure actuelle, seule une zone autour de Peoria est dans la catégorie “sécheresse modérée” et il faudrait se rendre au Caire pour voir une place dans la catégorie “sécheresse sévère” au sein de l’État.

“Cela affecte vraiment nos sols et nos cours d’eau parce que les trois derniers mois remontant vraiment au début de l’été n’étaient pas exceptionnellement secs à Ottawa ou à Kankakee, et dans la majeure partie du bassin de la rivière Illinois”, a déclaré Ford. “Le fait qu’il soit devenu très sec ces derniers temps, à ce stade où nous sommes de toute façon à notre point le plus sec, pose des problèmes d’humidité du sol et de faible débit dans les cours d’eau.”

Ford a déclaré que cela suscitait certaines inquiétudes concernant les incendies dans les champs. Cela a également conduit à une sauvegarde du trafic de barges le long des fleuves Ohio et Mississippi, qui, selon lui, sera un effet à long terme de la sécheresse.

La prochaine chance de pluie, selon les prévisions du National Weather Service pour le centre du comté de La Salle, est de mardi soir à mercredi.

“Je suppose que c’est la bonne et la mauvaise nouvelle”, a déclaré Ford. “Les prévisions du National Weather Service montrent enfin de la pluie dans l’état de l’Illinois. Pendant probablement deux semaines et demie, en particulier pour le sud de l’Illinois, c’est juste un gros truc blanc sur la carte.

Ford a déclaré que les conditions ne sont pas sans précédent pour cette période de l’année, mais juste de l’autre côté de la rivière Ohio à Paducah, dans le Kentucky, la région a passé près de 30 jours consécutifs sans aucune pluie. Cette sécheresse généralisée a entraîné une faible humidité du sol et Ford a déclaré que cela signifie que les précipitations prévues pénétreront directement dans la couche arable lorsque le ruissellement sera nécessaire.

“La couche arable va aspirer tout cela et ce que nous voulons vraiment voir, c’est que lorsque nous avons un débit d’eau ou un faible débit, nous voulons vraiment voir le ruissellement parce que les sols sont humides”, a déclaré Ford. “L’augmentation du débit de base provient de l’humidité de la couche de sol plus profonde.”

Ford a déclaré que pour que cette sécheresse se termine avant l’hiver, la région devra vraiment enchaîner quelques à quatre semaines de suite où il y aura 2,5 pouces de pluie.