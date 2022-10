Le comté de La Salle se joint aux poursuites pour mettre fin à la loi SAFE-T – Shaw Local

Le comté de La Salle s’est joint à un vaste effort des procureurs de l’État de l’Illinois pour bloquer ou arrêter la loi SAFE-T, les réformes contestées de la police promulguées l’année dernière.

Mercredi, le procureur de l’État du comté de La Salle, Joe Navarro, et le shérif Adam Diss ont annoncé le dépôt d’une plainte devant le tribunal de circuit du comté de La Salle pour empêcher que de nombreux changements dans l’application de la loi n’entrent en vigueur le 1er janvier.

Le procès, a déclaré Navarro, sera sensiblement similaire à des dizaines d’autres – il prévoyait jusqu’à 90 déposés par des avocats d’autres États, démocrates et républicains – déposés pour contrecarrer la loi SAFE-T.

“Ce n’est pas ce dont l’Illinois a besoin et ce n’est pas ce dont le comté de La Salle a besoin”, a déclaré Navarro.

“Le shérif et moi, ainsi que tous les agents chargés de l’application des lois et tous mes assistants, prêtons serment de protéger les habitants du comté de La Salle, et cela va rendre la tâche extrêmement, extrêmement difficile.”

Parmi les dispositions spécifiques que Navarro et Diss espèrent stopper figurent :

Limiter ou mettre fin à l’immunité qualifiée : la police est largement à l’abri d’être poursuivie pour avoir fait son travail et la loi SAFE-T menace de saper cette protection

Les suspects en fuite doivent lâcher prise : la police est contrainte, dans de nombreuses situations, de poursuivre un suspect qui tente d’échapper à la capture

Pas de caution en espèces : les suspects seraient libérés sans avoir à déposer une caution pour de nombreuses infractions criminelles

Le procureur de l’État du comté de La Salle, Joe Navarro, annonce le mercredi 5 octobre 2022 que le comté intente une action en justice contre la loi SAFE-T lors d’une conférence de presse au complexe gouvernemental du comté de La Salle à Ottawa. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

“Il s’agit d’une loi horrible qui rendra immédiatement nos résidents du comté de La Salle moins sûrs en remettant dans la rue des criminels qui devraient être en prison”, a déclaré Diss. « Il y a une raison pour laquelle les forces de l’ordre et 100 des 102 procureurs de l’État se sont opposés à cette législation.

“Nous avons actuellement 124 personnes en détention aujourd’hui dans la prison du comté de La Salle, et je pense que ce nombre serait plus proche de 40 – certainement moins de 50 – si cette loi était en vigueur aujourd’hui.”

Diss parle

Navarro a déclaré que la législation était initialement bien intentionnée et de portée limitée, mais qu’elle est passée de 60 pages à plus de 700 lorsque les législateurs ont adopté des modifications radicales de 265 parties du code pénal.

Navarro pense que la loi SAFE-T est carrément inconstitutionnelle, mais il est particulièrement troublé par les exigences selon lesquelles les suspects accusés d’infractions graves doivent simplement être relâchés. Il s’agit notamment de conduite avec facultés affaiblies aggravée, déposée lorsqu’un conducteur ivre blesse ou tue un autre automobiliste, et d’indécence publique, lorsqu’un suspect s’expose dans un lieu public.

“Dans la plupart des cas, à moins d’infractions extrêmement violentes, l’accusé sera libéré avec une date d’audience – pas de caution”, a-t-il déclaré.

Il remet également en question un processus de sélection préalable au procès pour déterminer le risque de fuite. Le comté de La Salle participe à un programme pilote et a mis en place un tel dépistage, et déjà les responsables sont troublés par les résultats.

Le shérif du comté de La Salle, Adam Diss, annonce le mercredi 5 octobre 2022 que le comté dépose une plainte concernant la loi SAFE-T. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Un homme de Streator accusé de tentative de meurtre a probablement obtenu un score assez bon pour justifier une caution réduite malgré ses antécédents criminels inquiétants et le minimum de 40 ans auquel il est confronté s’il est reconnu coupable d’avoir tiré sur un agent du groupe de travail sur la drogue.

“Je ne sais pas comment vous justifiez cette formule”, a déclaré Navarro, ajoutant plus tard, “Ce n’est certainement pas le type de personne que vous voulez remettre dans la rue.”

Navarro a encouragé les résidents concernés à contacter leurs législateurs et à leur demander de soutenir la législation en cours pour annuler la loi SAFE-T. Néanmoins, Navarro ne parie pas sur la Statehouse pour répondre à l’appel et souhaite qu’un juge se prononce sur la constitutionnalité de la loi et l’empêche de prendre effet.