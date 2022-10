Le comté de La Salle propose des mammographies et des frottis vaginaux aux femmes éligibles – Shaw Local

Octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes, à part le cancer de la peau, et la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes. La bonne nouvelle est que la plupart des femmes peuvent survivre au cancer du sein s’il est détecté et traité tôt.

Une mammographie – le test de dépistage du cancer du sein – peut aider à détecter le cancer du sein à un stade précoce, lorsqu’il est plus facile à traiter. Les femmes à faible revenu et les femmes sans assurance meurent plus souvent du cancer du sein et du col de l’utérus que les autres femmes. Ces taux de mortalité élevés sont attribués en partie au fait que ces femmes ne reçoivent généralement pas de mammographies et de frottis vaginaux réguliers. En conséquence, les cancers sont diagnostiqués à des stades plus avancés, lorsqu’ils sont plus difficiles à traiter et que les chances de survie sont moindres.

Le département de la santé du comté de La Salle, par le biais de sa subvention du programme de cancer du sein et du col de l’utérus de l’Illinois, peut payer les mammographies et les frottis vaginaux pour les femmes éligibles. Vous pouvez être admissible si vous êtes un résident des comtés de La Salle ou de Grundy âgé de 21 à 64 ans pour les dépistages du cancer du sein et du col de l’utérus. Par le biais de l’IBCCP, le département de la santé du comté de La Salle s’efforce d’accroître la sensibilisation au cancer du sein et du col de l’utérus et de briser ce cycle de traitement à un stade avancé. L’IBCCP fournit des mammographies et des frottis vaginaux gratuits aux femmes éligibles et une assistance pour le paiement de leur franchise à celles qui sont assurées.

Appelez le 815-433-3366 pour plus d’informations sur la façon de recevoir une mammographie et un test Pap gratuits.