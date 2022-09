Le comté de La Salle passe au niveau de risque moyen pour COVID-19 – Shaw Local

Le risque COVID du comté de La Salle a été mis à niveau vers un niveau moyen après avoir passé une semaine à faible et seulement trois semaines retirées de son statut répertorié comme élevé, selon les directives établies par les Centers for Disease Control and Prevention.

Le niveau de risque du comté de La Salle est basé sur ces indicateurs fixés par le CDC, mis à jour jeudi. Au cours des sept derniers jours, le comté a enregistré un taux de cas total de 219,01 pour 100 000 (en hausse de 31 par rapport à il y a une semaine), quatre nouvelles admissions à l’hôpital (3,3 pour 100 000) de COVID-19 confirmé (en baisse de cinq admissions par rapport à il y a une semaine) et 1,1 % des lits d’hospitalisation dotés de personnel sont utilisés par des patients atteints de COVID-19 confirmé (en baisse de 1,1 % par rapport à il y a une semaine).

Il y a eu 249 nouveaux cas confirmés de COVID-19 dans le comté de La Salle depuis le 26 août. Les nouveaux cas sont 14 garçons de moins de 13 ans, 24 filles de moins de 13 ans, 13 adolescents, 11 adolescentes, 22 hommes dans la vingtaine, 13 femmes dans la vingtaine, 19 hommes dans la trentaine, 21 femmes dans la trentaine, 16 hommes dans la quarantaine, 20 femmes dans la quarantaine, 11 hommes dans la cinquantaine, 11 femmes dans la cinquantaine, six hommes dans la soixantaine, 14 femmes dans la soixantaine, 10 hommes dans les 70 ans, neuf femmes dans les 70 ans, aucun homme dans les 80 ans, six femmes dans les 80 ans, quatre hommes dans les 90 ans, quatre femmes dans les 90 ans et une femme dans ses centaines.

Il y a eu 307 personnes précédemment confirmées avec COVID-19 retirées de la quarantaine depuis le 26 août.

Quel que soit le niveau communautaire, les recommandations du département de la santé du comté de La Salle pour l’isolement des personnes testées positives et des personnes exposées, l’isolement et la quarantaine restent également les mêmes, y compris le masquage du sixième au dixième jour lorsque l’isolement/la quarantaine prend fin.

Le département de la santé du comté de La Salle planifie tous les tests COVID-19 en ligne. Accéder au lien sur https://hipaa.jotform.com/220026540796151.

Les personnes qui doivent commencer la série de vaccinations COVID-19 ou qui ont besoin d’un rappel peuvent appeler le département de la santé du comté de La Salle au 815-433-3366 pour prendre rendez-vous. Le département de la santé dispose des vaccins Johnson & Johnson, Moderna et Pfizer.

Environ 58,57 % de la population du comté était entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er juillet, 62,07 % de la population du comté a reçu au moins une dose de vaccin et 36 546 rappels ont été administrés, selon le Département de la santé publique de l’Illinois.

Pour rechercher les points de vaccination disponibles près de chez vous, visitez www.vaccins.gov.