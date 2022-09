Le département de la santé du comté de La Salle commencera à offrir des doses de rappel sur une base hebdomadaire, sur rendez-vous uniquement. Les mardis et jeudis, Moderna sera proposé et les mercredis, ce sera Pfizer.

La FDA a modifié les autorisations d’utilisation d’urgence du vaccin Moderna COVID-19 et du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 pour autoriser les formulations bivalentes du vaccin le 31 août.

Les rappels bivalents COVID-19 sont prêts à être administrés maintenant que le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination a voté pour les recommander et que le CDC les a approuvés. Les boosters bivalents contiennent les souches Omicron BA.4 et BA.5 de COVID-19.

Les vaccins bivalents peuvent être utilisés en une seule dose de rappel au moins deux mois après une primovaccination ou une vaccination de rappel. Les rappels bivalents COVID-19 ont été autorisés pour les personnes âgées de 12 ans et plus (Pfizer-BioNTech) et pour les personnes âgées de 18 ans et plus (Moderna) qui ont terminé la série primaire.

Pour prendre rendez-vous pour une vaccination de rappel, visitez www.lasallecountyil.gov et cliquez sur l’icône “COVID-19 Vaccine Information”. Il existe des liens pour prendre rendez-vous pour une dose de rappel du bivalent.

Vous devez avoir votre carnet de vaccination pour votre rendez-vous. Si vous ne l’avez pas, visitez IDPH Vax Verify à https://idphportal.illinois.gov/s/?language=en_US pour obtenir une copie de votre carnet de vaccination.

Si vous ne vous sentez pas bien le jour de votre rendez-vous, ne vous présentez pas à la clinique de vaccination. Arrivez à l’heure de votre rendez-vous. Tous les participants devront porter un couvre-visage, suivre les instructions et maintenir une distance sociale.

Si le patient a moins de 18 ans, il doit être accompagné d’un parent ou d’un tuteur.

Le Service de santé est situé au 717, chemin Etna, Ottawa. Les vaccinations de rappel COVID-19 seront administrées dans la remorque de vaccination (recherchez le panneau jaune), qui est située à côté de la remorque de test COVID et se trouve dans le parking du département de la santé.

Apportez une copie de votre billet imprimé ou une capture d’écran du billet sur votre téléphone. Munissez-vous de votre carnet de vaccination. Les personnes doivent porter des vêtements permettant un accès facile à la partie supérieure du bras pour l’injection.

Vous devez avoir un rendez-vous pour vous faire vacciner.

Pour plus d’informations, contactez le département de la santé du comté de La Salle au 815-433-3366 ou visitez le site Web du département de la santé à www.lasallecountyil.gov.