Le comté de La Salle à haut risque de propagation du COVID-19 – Shaw Local

Le comté de La Salle est considéré comme à haut risque de propagation du COVID-19, selon les directives établies par les Centers for Disease and Prevention Control.

Lorsqu’une désignation à haut risque a été faite, le CDC recommande à tous les résidents de porter un masque bien ajusté à l’intérieur en public, quel que soit le statut de vaccination (y compris dans les écoles maternelles à la 12e année et dans d’autres milieux communautaires intérieurs).

Trois résidents du comté de La Salle sont décédés des suites de complications liées au COVID-19 depuis le 8 juillet – une femme dans la cinquantaine, un homme dans les 80 ans et une femme dans les 90 ans.

Il y a eu six décès liés au COVID dans le comté de La Salle ce mois-ci, dépassant le total de trois décès liés au COVID en juillet 2021. Depuis le début de la pandémie, il y a eu 485 décès liés au COVID-19 dans tout le comté.

Le niveau de risque du comté de La Salle est basé sur ces indicateurs définis par le CDC. Au cours des sept derniers jours, il a enregistré un taux de cas total de 292,63 pour 100 000 (en hausse de 97 par rapport à il y a une semaine), 14 ou 12,6 pour 100 000 nouvelles admissions à l’hôpital de COVID-19 confirmé (près du double par rapport à il y a une semaine) et 3,6% de lits d’hospitalisation dotés de personnel utilisés par des patients atteints de COVID-19 confirmé (en hausse par rapport à il y a une semaine).

De plus, il y a eu 298 nouveaux cas confirmés de COVID-19 dans tout le comté depuis le 8 juillet. Les nouveaux cas sont huit garçons de moins de 13 ans, 12 filles de moins de 13 ans, huit adolescents, huit adolescentes, 21 hommes dans la vingtaine, 24 femmes. dans la vingtaine, 21 hommes dans la trentaine, 24 femmes dans la trentaine, 17 hommes dans la quarantaine, 25 femmes dans la quarantaine, 16 hommes dans la cinquantaine, 24 femmes dans la cinquantaine, 24 hommes dans la soixantaine, 19 femmes dans la 60 ans, 14 hommes de 70 ans, huit femmes de 70 ans, neuf hommes de 80 ans, neuf femmes de 80 ans, un homme de 90 ans et six femmes de 90 ans.

Il y a eu 223 cas de COVID-19 précédemment confirmés dans le comté de La Salle qui ont été retirés de la quarantaine depuis le 8 juillet.

Si vous êtes immunodéprimé ou à haut risque de maladie grave, le département de la santé du comté de La Salle recommande de porter un masque ou un respirateur qui vous offre une meilleure protection, d’envisager d’éviter les activités intérieures non essentielles en public où vous pourriez être exposé, de parler à votre fournisseur de soins de santé savoir si vous devez prendre d’autres précautions (par exemple, des tests), avoir un plan pour des tests rapides si nécessaire (par exemple, avoir des tests à domicile ou l’accès à des tests), parler à votre fournisseur de soins de santé pour savoir si vous êtes un candidat pour des traitements comme les antiviraux oraux , PrEP et anticorps monoclonaux, et si votre test est positif, demandez à votre fournisseur de soins de santé si vous êtes un candidat pour des traitements comme les antiviraux oraux et les anticorps monoclonaux

Le CDC recommande de rester à jour avec les vaccins et les rappels COVID-19. Les vaccins COVID-19 disponibles aux États-Unis sont efficaces pour protéger les personnes, en particulier celles qui ont été boostées, contre les maladies graves, l’hospitalisation et même la mort. Le CDC recommande que toute personne âgée de 5 ans et plus reçoive un rappel après avoir terminé sa première série de vaccins COVID-19 et que les adultes de 50 ans et plus et les personnes de 12 ans et plus modérément ou gravement immunodéprimées reçoivent un deuxième rappel.

Quel que soit le niveau communautaire, les recommandations du département de la santé du comté de La Salle pour l’isolement des personnes testées positives et des personnes exposées, l’isolement et la quarantaine restent également les mêmes, y compris le masquage des jours 6 à 10 à la fin de l’isolement/de la quarantaine.

Le département de la santé du comté de La Salle planifie tous les tests COVID-19 en ligne. Accéder au lien sur https://hipaa.jotform.com/220026540796151

Les personnes qui ont besoin de commencer la série de vaccinations COVID-19 ou un rappel, appelez le département de la santé du comté de La Salle au 815-433-3366 pour prendre rendez-vous. Le département de la santé dispose de Johnson and Johnson, Moderna et Pfizer.

Environ 58,37% de la population du comté était entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er juillet, 61,8% de la population du comté a reçu au moins une dose du vaccin et 35 943 rappels ont été administrés, selon le Département de la santé publique de l’Illinois.

Pour rechercher des emplacements de vaccins disponibles près de chez vous, visitez https://www.vaccines.gov/