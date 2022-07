Le comté de LA rend 75 millions de dollars à Bruce’s Beach à la famille Black

Beaucoup d’entre vous connaissent probablement déjà l’histoire de Bruce’s Beach à Los Angeles. Pour ceux qui ne le sont pas, voici les notes de Cliff: les Blancs, comme ils ont tendance à le faire, ont volé une immense parcelle de terre précieuse en bord de mer à une famille noire en 1912. Cette semaine, la justice réparatrice a été rendue sous la chaude Californie Soleil…

Le comté de LA rend l’acte de plage de Bruce aux propriétaires noirs légitimes

Willa et Charles Bruce ont eu la prévoyance, l’ambition et le sens des affaires pour acquérir la propriété de la plage brumeuse avec la vision de créer un endroit confortable pour que les Noirs trouvent la paix dans un monde qui les détestait. De 1912 à 1924, Bruce’s Beach était un refuge, cependant, qui a pris fin lorsqu’il leur a été saisi sous une prémisse extrêmement raciste. En 1920, ils ont été attaqués par le KKK et le gouvernement local n’était pas trop motivé pour aider. Selon un Courrier quotidien rapport, la famille Bruce a finalement retrouvé son droit d’aînesse lors d’une cérémonie qui a vu Anthony Bruce lever triomphalement l’acte de propriété sur la plage en signe de célébration.

Anthony est le petit-fils de Willa et Charles et veut s’assurer que leur rêve persévère.

“C’est surréaliste, et c’est presque comme être transporté de l’autre côté de l’univers connu.” Il a ajouté: «Je veux rester pondéré sur tout cela. Je veux m’assurer de ne pas perdre de vue ce qu’était le rêve de Charles et Willa. Le rêve était simplement d’avoir une Amérique où ils pourraient prospérer et faire prospérer leur entreprise américaine.

La famille a maintenant les moyens de créer une richesse générationnelle importante puisque le comté louera la plage à la famille à un taux de 413 000 $ par an avec l’option d’achat pur et simple pour 20 millions de dollars. Cela dit, le terrain a été évalué à 75 millions de dollars, disent les critiques.

Merde ouais !