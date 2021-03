Jeudi a marqué un an depuis que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le COVID-19 pandémie.

Depuis, la vie aux États-Unis a radicalement changé. Du travail à distance et des horaires scolaires aux nouvelles façons d’assister aux événements et aux services religieux, COVID-19 a changé notre façon de vivre. Et certains des changements pourraient durer longtemps après la disparition du virus.

Depuis le premier cas en janvier 2020, les États-Unis ont subi une perte dévastatrice – près de 530000 décès et 29 millions de cas. Et maintenant, des variantes de virus rampent à travers le pays, selon une analyse USA TODAY des données du CDC.

Il y a des signes d’espoir. Les États-Unis signalent une fois de plus moins d’un décès par COVID-19 par minute, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Les États-Unis ont également signalé moins de 400 000 nouvelles infections au cours de la semaine se terminant mercredi, un niveau jamais vu depuis la mi-octobre. Les vaccinations s’accélèrent également et les États assouplissent les conditions d’éligibilité pour les obtenir. Dans une allocution télévisée jeudi soir, le président Joe Biden a ordonné aux États de rendre tous les adultes éligibles d’ici le 1er mai.

Il y avait cependant des nouvelles inquiétantes sur les vaccins jeudi, notamment des inquiétudes concernant les caillots sanguins liés au vaccin AstraZeneca et une clinique d’un supermarché «vaccinant» avec des seringues vides.

Également dans l’actualité:

►Près d’un Américain sur cinq – 19% – déclare avoir perdu un parent ou un ami proche à cause du coronavirus, selon un nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Les chiffres étaient considérablement plus élevés pour les répondants noirs (30%) et hispaniques (29%), un autre exemple de l’impact disproportionné de la pandémie sur les groupes minoritaires.

►L’Agence européenne des médicaments a autorisé le vaccin COVID-19 à une dose de Johnson & Johnson, donnant aux 27 pays de l’Union européenne un quatrième vaccin sous licence pour lutter contre la pandémie, ainsi que des offres de Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca-Oxford.

►Kroger a déclaré jeudi que l’un de ses sites Little Clinic en Virginie avait accidentellement «vacciné» certains clients avec des seringues vides. L’épicier basé à Cincinnati, qui exploite plus de 220 petites cliniques dans des supermarchés de neuf États, n’a pas dit combien de coups étaient impliqués, mais a déclaré que tous les clients avaient été contactés et plus tard vaccinés.

►Deux semaines après la deuxième dose, les preuves indiquent que le vaccin Pfizer / BioNTech est efficace à au moins 97% pour prévenir les maladies symptomatiques, les maladies graves / critiques et la mort, selon les fabricants et le ministère israélien de la Santé.

►Une vidéo montrant une passagère en covoiturage arrachant son masque, toussant sur un conducteur, tentant de voler son téléphone et brisant le masque du conducteur a déclenché une enquête policière et des interdictions d’Uber et de Lyft.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 29,2 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 530000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 118,4 millions de cas et 2,62 millions de décès. Plus de 131,1 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 98,2 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Le groupe d’experts de USA TODAY a différentes définitions de ce que signifie la fin de la pandémie. Mais ils conviennent que ça se rapproche.

USA TODAY suit l’actualité de COVID-19. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Le comté de LA rouvrira ses restaurants et ses salles de cinéma dès lundi

Le comté de Los Angeles, autrefois l’épicentre de la pandémie, pourrait bientôt ouvrir des restaurants à l’intérieur, des cinémas et des gymnases, même après ce week-end.

Le comté pourrait passer au « niveau rouge » du système californien basé sur les niveaux dès lundi si l’État atteint son objectif d’administrer 2 millions de doses de vaccin aux résidents de ses zones défavorisées – ce qui semble se produire vendredi, selon le Los Angeles Times. Le comté a publié ses plans de réouverture, y compris les repas en salle à la capacité autorisée par l’État de 25% et la réouverture du commerce de détail à 50%.

C’est un signe de bienvenue dans un comté qui, il y a à peine deux mois, était écrasé par le COVID-19. En janvier, le comté a limité les transports hospitaliers pour faire face à une capacité écrasante et a supprimé les restrictions de qualité de l’air pour tenir compte de l’afflux de corps dans les salons funéraires.

Texas AG poursuit la capitale pour lever les règles de masquage

Le procureur général du Texas poursuit la capitale de l’État pour avoir maintenu les mandats de masque en place.

AG Ken Paxton a intenté une action jeudi contre la ville d’Austin et le comté de Travis, demandant une ordonnance d’interdiction temporaire pour bloquer l’application des règles de masque « illégales et invalides » qui incluent des amendes pour les contrevenants jusqu’à 2 000 $. Les ordonnances locales obligent les entreprises à appliquer les exigences en matière de masques et que les gens portent des masques faciaux dans les espaces publics pour réduire la transmission du coronavirus.

Le procès fait valoir qu’un décret du gouverneur Greg Abbott levant le mandat du masque de l’État, qui est entré en vigueur mercredi, remplace les règles locales.

– Chuck Lindell, homme d’État américain d’Austin

Croissance record de la variante britannique aux États-Unis

Les États-Unis ont signalé jeudi une augmentation record de 437 cas de variantes de coronavirus depuis le rapport précédent à peine deux jours plus tôt, selon une analyse des données du CDC par USA TODAY. Les cas de variantes augmentent rapidement alors même que les infections régulières à coronavirus sont en baisse dans la majeure partie du pays.

Le Dakota du Sud a signalé ses deux premiers cas de la variante B.1.1.7 observée pour la première fois au Royaume-Uni, laissant le Vermont comme le seul État à ne pas avoir de cas de variante connu.

Les États-Unis comptent désormais 3 701 cas de la variante B.1.1.7, de loin la plus courante dans le pays. Le nombre a doublé depuis le 24 février, avec la Floride en tête avec 690.

– Mike Stucka

Biden obtient des notes élevées pour la réponse à la pandémie, même de la part de certains républicains, selon un sondage

Plus de six Américains sur 10 approuvent le travail que le président Joe Biden fait pour gérer la pandémie, selon un sondage NPR / PBS NewsHour / Marist.

Les résultats de l’enquête, menée du 3 au 8 mars, ont été publiés jeudi, le jour même où Biden a promulgué une loi de relance de 1,9 billion de dollars et quelques heures avant de livrer un discours télévisé à l’échelle nationale. La Maison Blanche a déclaré que la première série de paiements de secours contre le coronavirus de 1400 dollars serait directement déposée sur des comptes bancaires ce week-end.

« Cette législation historique vise à reconstruire l’épine dorsale de ce pays », a déclaré Biden en signant le projet de loi dans le bureau ovale.

Biden a fait de la réponse à la pandémie la question centrale du début de son mandat, qui a connu une baisse drastique des cas et des décès de COVID-19 après l’énorme flambée post-vacances. Les États-Unis reçoivent actuellement en moyenne 2,2 millions de vaccins par jour, soit environ le double du nombre lorsque le président Donald Trump a quitté ses fonctions le 20 janvier.

Parmi les 62% des répondants à l’enquête qui ont approuvé la gestion de la pandémie par Biden, 30% étaient des républicains et 22% des partisans de Trump.

« Il y a un sentiment de progrès », a déclaré Lee Miringoff, directeur de l’Institut mariste pour l’opinion publique, qui a mené le sondage. « Il y a des gens de Trump, qui n’ont évidemment pas voté pour (Biden), mais qui sont venus à bord à cause du COVID. »

Quatre anciens présidents et leurs épouses font la promotion de la vaccination dans des publicités

Quatre des cinq anciens présidents vivants et leurs épouses ont enregistré des messages d’intérêt public exhortant les Américains à se faire vacciner contre le COVID-19 dès que possible.

Les messages d’intérêt public du Ad Council et de la collaboration COVID soutenue par les entreprises présentent les présidents Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton et Jimmy Carter, ainsi que les premières dames Michelle Obama, Laura Bush, Hillary Clinton et Rosalynn Carter. Tous ont reçu un vaccin COVID-19.

Une annonce présente des photos des anciens présidents et de leurs conjoints avec des seringues dans le haut du bras alors qu’ils exhortent les Américains à «retrousser votre manche et faire votre part» en se faisant vacciner.

Le président Donald Trump et son épouse Melania Trump, qui ont été vaccinés loin des caméras en janvier alors qu’il était encore en fonction, sont notamment absents des publicités.

Jeu allumé pour éteindre les lumières: comment le sport a bouleversé il y a un an

Pour une culture sportive américaine habituée à jouer à travers la douleur et à préserver les milliards de dollars et les innombrables moyens de subsistance qu’elle contient, la pandémie a commencé simplement comme un bruit de fond. Une distraction, comme pourrait le dire un entraîneur de football. Un an et d’innombrables drapeaux d’avertissement, arrêts et faux départs supprimés à partir de mars 2020, on le sait mieux. USA TODAY sports a examiné de plus près les jours troublants et les heures effrénées de mars dernier lorsque le monde du sport est passé du match à l’extinction. En savoir plus ici.

La communauté noire se bat contre les mensonges sur les vaccins sur les réseaux sociaux

La coiffeuse Katrina Randolph a entendu à peu près toutes les théories du complot du vaccin COVID faisant le tour des médias sociaux, donc chaque fois qu’une cliente se glisse dans sa chaise, elle éloigne les peurs et les idées fausses.

Non, le vaccin n’est pas un effort pour stériliser les Noirs. Cela ne peut pas altérer votre ADN. Il n’implantera pas de micropuce pour suivre vos mouvements. Et non, les personnes de couleur ne sont pas utilisées comme cobayes. Randolph s’est mise en première ligne de la lutte de la communauté noire contre la désinformation sur le vaccin COVID, faisant partie d’un réseau de salons de coiffure et de salons de beauté travaillant avec le Dr Stephen B.Thomas, qui dirige le Maryland Center for Health Equity à l’Université du Maryland School. de la santé publique.

L’initiative Health In-Reach and Research – ou HAIR – avait l’habitude de se concentrer sur l’éducation des gens sur les maladies chroniques telles que le diabète et le cancer du côlon, dit Thomas.

Maintenant, il prend quelque chose de tout aussi dangereux et plus insidieux: la désinformation virale sur les vaccins COVID-19 qui contribue à ce que les Noirs américains se font vacciner à un taux beaucoup plus bas que les Américains blancs.

– Jessica Guynn

Contribuant: Mike Stucka, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press