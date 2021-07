Le comté de LA ordonne à TOUT LE MONDE de porter des masques Covid et le syndicat des infirmières exige que le CDC exhorte le masquage universel alors que la variante Delta fait rage

LA COUNTY a ordonné à tout le monde de porter des masques Covid et le syndicat des infirmières a exigé que le CDC demande instamment le masquage universel alors que la variante Delta augmente.

La décision de Los Angeles de rétablir les mandats de masque intervient un mois seulement après que la Californie a levé toutes les restrictions de Covid-19 dans les espaces publics.

Les masques sont de retour à LA à partir de samedi Crédit : AP

Jeudi, le maire du comté de LA, Eric Garcetti, a tweeté sur le nouveau mandat Crédit : Getty

Depuis la levée des restrictions le 15 juin, le comté a connu une forte augmentation des cas de Covid, probablement liée à la variante Delta plus contagieuse.

À partir de samedi, les résidents de LA devront à nouveau se masquer en public, quel que soit leur statut vaccinal.

Toutes les restrictions ne reviennent pas ; les habitants de LA seront toujours autorisés à dîner à l’intérieur, mais devront se masquer lorsqu’ils ne seront pas à leur table en train de manger.

Lorsque la Californie a rouvert à la mi-juin, le comté de LA comptait en moyenne 173 nouveaux cas de coronavirus par jour, selon le LA Times.

Pour la période de sept jours qui s’est terminée mercredi, la moyenne s’élevait à 1 077 cas.

UNION INFIRMIÈRE VEUT RETOURNER LES MASQUES

Le recul de LA intervient lorsque le plus grand syndicat du pays pour les infirmières autorisées a écrit une lettre exhortant le CDC à rétablir les recommandations de masquage universel quel que soit le statut vaccinal.

La lettre de National Nurses United adressée à la directrice des CDC, le Dr Rochelle Walensky, a souligné que la pandémie est « loin d’être terminée ».

« Nos suggestions sont basées sur la science et le principe de précaution et sont faites afin de protéger les infirmières, les autres travailleurs essentiels, les patients et le public de Covid-19 », indique la lettre.

Il a ensuite souligné l’augmentation des cas suite à « la réouverture rapide de nombreux États et la suppression des mesures de santé publique ».

Le syndicat des infirmières a spécifiquement cité la mise à jour des recommandations du CDC du 13 mai selon laquelle les personnes vaccinées n’avaient plus besoin de porter de masques, de distance sociale ou d’éviter les foules.

Dans la lettre, le syndicat a spécifiquement demandé au CDC de rétablir la recommandation selon laquelle tout le monde, vacciné ou non, porte des masques en public, met à jour les directives pour reconnaître que le virus peut se propager par les aérosols, exige un suivi transparent de Covid parmi les soins de santé et les autres travailleurs essentiels, et suivre les infections chez les personnes complètement vaccinées.

« La pandémie n’est pas terminée et les États-Unis sont à nouveau au bord du précipice d’une augmentation des cas », indique la lettre.

« Les infirmières et les travailleurs de la santé sont prêts à soigner les patients les plus malades et à jouer un rôle crucial dans la riposte à la pandémie.

« Mais nos membres ont besoin de lieux de travail sûrs afin d’assurer la sécurité de leurs patients et de leurs communautés. »

Le CDC n’a pas encore indiqué son intention de rétablir les recommandations précédentes sur les masques.

Le plus grand syndicat d’infirmières du pays a demandé au CDC de modifier les recommandations de masques Crédit : Getty Images – Getty