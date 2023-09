Le comté de Kendall s’associe à une entreprise pour créer un système haut débit à large bande – Shaw Local

Les plans progressent pour que le comté de Kendall construise sa propre autoroute à fibre optique à haut débit.

Le 5 septembre, le conseil d’administration du comté de Kendall a approuvé la société technologique Pivot-Tech, basée à Denver, comme partenaire du comté pour la construction du système à large bande.

Le projet a initialement été conçu comme un effort visant à fournir des connexions Internet aux zones rurales mal desservies du comté.

Zach Bachmann, membre du conseil d’administration du comté et président de la commission du comté de Connect Kendall, a déclaré que le projet est désormais envisagé comme un projet visant à créer un système de fibre optique plus complet.

«Nous adoptons une approche visionnaire», a déclaré Bachmann. « Nous cherchons à ce que notre système soit un modèle. Cela doit être bénéfique pour tout le monde.

Une caractéristique majeure du projet sera d’établir des « points d’ancrage » pour le système à large bande dans les casernes de police et de pompiers, les écoles, les bureaux gouvernementaux et autres établissements publics afin de créer un système de communication d’urgence.

Bachmann a déclaré que les travaux d’ingénierie réalisés par Pivot-Tech pour concevoir le système devraient bientôt démarrer et que la construction du projet pluriannuel pourrait éventuellement commencer dès l’année prochaine.

Pivot-Tech possède l’expérience et les relations nécessaires avec les prestataires de services et les entrepreneurs pour planifier et construire le système, a déclaré Bachmann.

Mais le comté devra d’abord obtenir une subvention pour aider à financer les travaux, désormais estimés à plus de 100 millions de dollars.

Les subventions sont offertes par l’Agence fédérale de gestion des urgences, le Département américain de l’agriculture et la loi fédérale sur les emplois dans les infrastructures et les investissements, pour laquelle le comté peut postuler.

L’idée est que le comté finance la moitié du projet avec des subventions. Le comté fournirait l’autre moitié avec l’intention de récupérer son investissement grâce aux frais payés au comté par les fournisseurs de services Internet.

De nombreuses zones rurales du comté de Kendall souffrent d’un service Internet lent, voire inexistant, car les fournisseurs à but lucratif estiment que le coût de l’installation de lignes à fibre optique dans des zones peu peuplées n’en vaut pas la peine.

Le comté fournissant une autoroute à fibre optique couvrant de longues distances, il deviendrait plus réalisable financièrement pour un grand fournisseur de services d’installer ce que l’on appelle un service de « dernier kilomètre » jusqu’au domicile des clients.

Le comté a déjà élaboré le projet, créant 13 anneaux gigantesques qui constitueraient les autoroutes de fibre optique à partir desquelles les fournisseurs de services établiraient la connexion du « dernier kilomètre » avec les clients.