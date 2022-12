Le comté de Kendall prévoit d’acheter une ancienne caserne de pompiers pour 750 000 $ dans le cadre de l’agrandissement majeur du campus du centre-ville de Yorkville – Shaw Local

YORKVILLE – Les responsables du comté de Kendall prévoient une expansion majeure du campus du centre-ville de Yorkville du gouvernement du comté.

Le comté travaille à l’achat de l’ancien bâtiment de la gare du district de protection contre les incendies de Bristol-Kendall au 101 W. Fox St.

Situé à l’angle nord-ouest de Fox et South Bridge Street (Route 47), le garage à cinq baies serait rénové pour le service de gestion des installations du comté.

Pendant ce temps, le comté construira un nouveau bâtiment pour le bureau du greffier du comté de Kendall, y compris le bureau des élections du greffier, immédiatement au nord le long de la route 47.

Le plan prévoit également des améliorations du site pour rendre le bureau du greffier et le reste du campus plus accessibles et praticables, a déclaré l’administrateur du comté, Scott Koeppel.

Le campus du centre-ville de Yorkville comprend l’immeuble de bureaux du comté de Kendall au 111 W. Fox St., qui abrite l’administration, le greffier, le trésorier et d’autres bureaux, ainsi que la salle de réunion du conseil du comté de Kendall.

Au nord se trouve le palais de justice historique au 110 W. Madison St., qui est le siège du district de la réserve forestière du comté de Kendall.

Un parking est situé entre les deux bâtiments, avec un accès depuis South Main Street, qui forme la limite ouest du campus. Le lot serait agrandi et reconfiguré dans le cadre du plan d’expansion.

Le comté a l’intention d’acheter l’ancienne caserne de pompiers de Bristol-Kendall à Paul et Cynthia Buck pour 750 000 $.

La vente de la propriété a été incluse en tant qu’élément de ligne à l’ordre du jour de la réunion du conseil du comté du 29 novembre, mais a été supprimée à la dernière minute.

Les responsables du comté affirment que le coût d’achat du bâtiment est bien inférieur à celui de la construction d’une nouvelle structure.

“Nous allons économiser autant ou plus”, a déclaré Matt Kellogg, membre du conseil d’administration du comté et président du comité des finances.

Le comté prévoit d’investir 500 000 $ supplémentaires pour rénover le bâtiment à l’usage du service de gestion des installations et de sa flotte de véhicules.

La gestion des installations quittant son siège social sur l’autre campus principal du comté sur West John Street à Yorkville, une salle sera créée pour l’agrandissement du bureau du coroner du comté de Kendall, a déclaré Koeppel.

Le calendrier du plan d’expansion commence avec la construction du nouveau bâtiment du bureau du greffier en 2023, afin qu’il soit prêt pour les élections de 2024, a déclaré Koeppel.

Les estimations de coûts pour le nouveau bâtiment du greffier se situent entre 3 et 4 millions de dollars, ont déclaré Koeppel et Kellogg. Le comté a le financement pour les projets d’expansion et n’aura pas besoin d’un référendum fiscal, a ajouté Koeppel.

Une fois que la greffière du comté Debbie Gillette aura quitté ses bureaux au deuxième étage du bâtiment du comté avec le bureau des élections au premier étage, le comté sera en mesure de rénover ces espaces pour d’autres usages, a déclaré Koeppel.

Les rénovations de l’ancienne caserne de pompiers de Bristol-Kendall auraient lieu en 2024, a déclaré Koeppel, après quoi l’agrandissement du bureau du coroner pourrait commencer.