Le comté de Kendall marquera la Journée des anciens combattants avec des cérémonies et des événements spéciaux – Shaw Local

Les communautés de la région du comté de Kendall marqueront la Journée des anciens combattants avec des cérémonies en l’honneur des membres des forces armées américaines.

La cérémonie annuelle de la Journée des anciens combattants d’Oswego American Legion Post 675 aura lieu à 11 heures ce vendredi 11 novembre au Veterans Memorial Plaza au coin des rues Main et Jefferson au centre-ville d’Oswego.

La cérémonie de la Journée des anciens combattants de Montgomery VFW Post 7452 aura lieu à 11 heures le samedi 12 novembre au mémorial des anciens combattants au cimetière Riverside, près de North River Street.

Le poste 489 de la Légion américaine de Yorkville organisera une cérémonie de retrait du drapeau pour marquer la Journée des anciens combattants à 10 h 30 le dimanche 13 novembre au poste d’accueil, 9054 E. Veterans Parkway (Route 34).

Pendant ce temps, les Sons of the American Legion Yorkville Squadron 489 organiseront un petit-déjeuner buffet de 7h30 à 11h le matin même.

Chapel on the Green à Yorkville accueillera son événement de la Journée des anciens combattants à 14 h le dimanche 13 novembre.

Des vétérans de la région parleront de leurs expériences durant leur service militaire.

Les conférenciers actuels incluent le révérend Bob Dell, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale; et les vétérans de la guerre du Vietnam Jim Davidson (Armée, 1967-1969), Tom Bulin (Marines, 1965-1969), Terry Charbonneau (Marines, 1967-1970) et Bill Hayden (Armée de l’Air, 1968-1970).

Hayden parlera de son travail bénévole actuel au Hines Veteran Hospital et des programmes qui y sont offerts aux anciens combattants.

Les visiteurs auront l’occasion de discuter avec les conférenciers après le programme.

Le bâtiment 1855 sera ouvert aux visites à 13 h avant et après le programme.

Chapel on the Green, 107 W. Center St., Yorkville, est inscrite au registre national des lieux historiques. L’entrée à l’événement est gratuite et tous sont les bienvenus.