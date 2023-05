Le comté de Kendall fait la promotion des premiers soins pour la santé mentale – Shaw Local

La stigmatisation associée aux problèmes de santé mentale décourage souvent les gens de demander l’aide dont ils ont besoin et qu’ils méritent.

Pourtant, à tout moment, le département de la santé du comté de Kendall a une charge de travail d’au moins 250 résidents du comté recevant des services de santé mentale.

« Si vous allez consulter, ce n’est pas parce que vous êtes faible, c’est parce que vous méritez d’être heureux », a déclaré Lisa Holch, directrice des services de santé mentale.

Mai est le Mois national de la sensibilisation à la santé mentale, mettant en lumière près d’un adulte américain sur cinq vivant avec une maladie mentale.

Qu’il s’agisse de dépression, d’anxiété, de trouble de stress post-traumatique ou de l’un des nombreux autres problèmes de santé mentale, de l’aide est disponible aux bureaux du Département de la santé au 811 W. John St. à Yorkville.

« C’est réel », a déclaré la directrice exécutive du département de la santé, RaeAnn VanGundy. « Nous voulons que les gens qui sortent d’ici se sentent mieux. »

Une partie de la stratégie du ministère de la Santé pour apporter aux gens l’aide dont ils ont besoin est son programme de premiers soins en santé mentale, conçu pour montrer à quiconque comment identifier, comprendre et réagir aux signes de maladie mentale chez un membre de la famille, un ami ou un collègue.

Jetze Rojas est un clinicien en santé comportementale, un travailleur social clinicien agréé et un instructeur du programme de premiers soins.

La clé, a déclaré Rojas, est d’écouter et de poser des questions.

Lorsqu’une personne présente une dépression, ne s’adonne pas à ses activités habituelles ou ne se présente plus à un groupe social, par exemple, la première étape consiste à demander si quelque chose ne va pas.

« Nous formons les gens de notre classe de secourisme à remarquer ces changements », a déclaré Rojas.

Un simple « Que se passe-t-il? » peut ouvrir la porte à plus de questions et aider à déterminer si la personne pourrait vivre une crise, a déclaré Rojas.

Les gens ne devraient pas hésiter à demander directement si quelqu’un envisage de se suicider, ont déclaré Rojas et Holch.

Reconnaître la douleur de la personne crée une connexion qui est susceptible d’amener quelqu’un à s’ouvrir sur ses sentiments, a déclaré Holch.

Le cours enseigne comment évaluer le risque de suicide ou d’automutilation, comment écouter sans porter de jugement et rassurer et informer.

Le cours enseigne également aux participants comment encourager une aide professionnelle appropriée, l’auto-assistance et d’autres stratégies de soutien.

Les cours mensuels de secourisme se déroulent virtuellement et se remplissent rapidement. Les résidents intéressés par la session d’une journée doivent contacter le Département de la santé.

Il y a environ neuf conseillers et cliniciens au sein du personnel du Département de la santé, qui guident les patients à travers un processus d’admission initial et une évaluation, suivis de conseils, de traitement et de sortie finale.

« Nous travaillons pour développer les capacités d’adaptation de nos patients », a déclaré Rojas.

Les causes de la maladie mentale sont variées.

« Il existe des déséquilibres chimiques légitimes qui peuvent causer des problèmes de santé mentale », a déclaré Holch.

Des conditions physiologiques telles qu’un problème de thyroïde ou même une tumeur peuvent en être la cause, a-t-elle déclaré.

Holch raconte une histoire dans laquelle une personne souffrant de dépression a été complètement guérie de la maladie après qu’une tumeur au cerveau ait été identifiée et retirée.

La thérapie n’est pas réservée aux personnes souffrant de dépression clinique.

Rojas pratique ce qu’elle prêche et consulte régulièrement un thérapeute pour maintenir son propre bien-être.

Bien que les services du ministère ne soient pas gratuits, ils sont basés sur la capacité de payer d’une personne et conçus pour ne pas être un obstacle.

Les compagnies d’assurance privées ont tendance à fournir une couverture de santé mentale, a déclaré VanGundy, tandis que des efforts législatifs sont en cours pour faire pression pour des taux de remboursement plus élevés.

Parfois, après sa sortie, un patient peut recommencer à ressentir des symptômes et retourner au service de santé pour obtenir de l’aide.

« Si vous revenez, ce n’est pas parce que vous êtes un échec, mais parce que vous vous souvenez de ce qui fonctionne », a déclaré Holch.

Le service de santé du comté de Kendall peut être joint en appelant le 630-553-9100.