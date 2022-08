Le comté de Kendall envisage un réseau à large bande à l’échelle du comté – Shaw Local

YORKVILLE – Les responsables du comté de Kendall envisagent la possibilité de créer un nouveau réseau Internet haut débit à haut débit basé sur la fibre dans tout le comté.

L’administrateur du comté, Scott Koeppel, a fait la promotion de l’idée et a commandé plus tôt cette année une enquête auprès des résidents pour identifier les zones où le service Internet est médiocre.

“Il est maintenant temps pour le comté de Kendall d’aller de l’avant avec l’exploration et la détermination de ce à quoi pourrait ressembler un réseau municipal financièrement viable et technologiquement avancé”, a déclaré Koeppel.

Le comté est confronté à des problèmes de connectivité Internet pour les familles, les écoles, les entreprises et les organismes publics, a déclaré Koeppel.

C’est pourquoi le comté organisera une série de forums d’une journée le 10 août au Kendall County Office Building, 111 W. Fox St. à Yorkville, aboutissant à une assemblée publique.

À 10 h 00, une discussion sera organisée pour les représentants des agences de services d’urgence, de l’industrie de la santé, des fournisseurs de services publics et de l’Agence fédérale de gestion des urgences.

Elle sera suivie à 14h d’une session pour les écoles et les établissements d’enseignement supérieur, les bibliothèques, les agences gouvernementales et les représentants des chambres de commerce.

Enfin, l’assemblée publique grand public se tiendra de 17h30 à 19h

Toutes les sessions comprendront un aperçu du processus d’évaluation actuellement en cours pour déterminer la faisabilité de l’établissement d’un réseau à l’échelle du comté, a déclaré Koeppel.

Le comté de Kendall travaille sur le processus d’évaluation du haut débit avec Lit Communities, un consultant, constructeur et opérateur d’infrastructure de réseau de nouvelle génération, a déclaré Koeppel.

“Les participants aux groupes de discussion et aux réunions publiques seront invités à donner leur avis sur la disponibilité Internet existante et sur l’impact de l’augmentation de la vitesse et de la disponibilité du service à large bande sur leurs organisations, leurs entreprises, leurs communautés et leur vie familiale”, a déclaré Koeppel.

Les informations de l’enquête communautaire seront également présentées, a-t-il déclaré.

L’enquête est disponible en ligne et se poursuivra jusqu’en septembre.

Koeppel encourage les résidents à répondre à l’enquête.

“Nous avons besoin de votre avis sur la meilleure façon d’atteindre ces objectifs”, a déclaré Koeppel. “La contribution de la communauté et cette enquête sont des éléments essentiels pour s’assurer que nous faisons bien les choses, tant sur le plan financier qu’efficace.”