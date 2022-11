Le comté de Kendall célèbre les 20 ans de la Commission d’assistance aux anciens combattants – Shaw Local

YORKVILLE – Lorsqu’un ancien combattant tente d’avoir accès aux prestations gouvernementales qu’il a gagnées et qu’il mérite, le processus peut être intimidant.

Heureusement, la Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de Kendall est là pour servir ceux qui ont répondu à l’appel aux couleurs de la nation.

Les bénévoles de la commission, composés de délégués d’organisations locales d’anciens combattants militaires, aident les anciens combattants à naviguer dans la routine complexe de la demande de prestations médicales et financières.

Au cours des 20 dernières années, le VACKC a déjoué de nombreuses expulsions et saisies de maisons, a servi à maintenir ou à rétablir le service d’électricité et de chauffage et a veillé à ce que les anciens combattants et leurs familles aient de la nourriture sur la table.

Le conseil du comté de Kendall a célébré les efforts du VACKC le 15 novembre avec une proclamation officielle célébrant l’organisation et son 20e anniversaire.

La surintendante adjointe du VACKC, Karylin Clevenger, a déclaré aux membres du conseil du comté que le groupe avait obtenu environ 21 millions de dollars en prestations pour les anciens combattants du comté de Kendall et leurs familles.

“Vos efforts pour nous soutenir aident à soutenir le comté”, a déclaré Clevenger, ajoutant que chaque dollar d’impôt prélevé par le VACKC produit 66 $ en avantages pour les anciens combattants du comté de Kendall.

La présidente du VACKC, Nancy Judge, a déclaré que le personnel possède l’expertise nécessaire pour gérer le processus de demande de prestations de l’administration fédérale des anciens combattants, notant que les dossiers médicaux en particulier nécessitent de la précision.

“Vous devez le mettre correctement dans le système afin que le VA comprenne ce que vous essayez de réclamer”, a déclaré le juge. “Les professionnels que nous avons sont formés pour savoir comment faire cela et comment aider l’ancien combattant.”

Les vétérans qui ont besoin d’aide peuvent contacter le VACKC au 630-553-8355. Le bureau est situé dans le bâtiment du département de la santé du comté de Kendall au 811 W. John St. à Yorkville.