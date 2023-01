Le comté de Kane est sur le point d’étendre son développement économique en 2023 – Shaw Local

GENÈVE – Le comté de Kane verra de nombreuses initiatives liées à l’économie se concrétiser ou continuer à progresser en 2023, a déclaré la présidente du conseil d’administration du comté de Kane, Corinne Pierog.

Celles-ci comprennent des subventions de planification économique régionale pour payer la Longmeadow Parkway afin qu’elle n’ait pas besoin d’être une autoroute à péage, le développement de logements pour la main-d’œuvre, le soutien aux petites entreprises et le soutien à davantage de bornes de recharge pour véhicules électriques.

« J’aimerais croire que nous allons terminer notre étude et commencer la mise en place d’un conseil de développement économique. Ce sera la première fois que le comté de Kane aura un conseil de développement économique », a déclaré Pierog.

Ses membres seront des professionnels de divers domaines, tels que des propriétaires d’usines, des propriétaires d’entreprises, des dirigeants civiques et des membres de l’industrie du tourisme, a-t-elle déclaré.

Le financement sera un modèle de partenariat public-privé qui reste à définir.

«Nous allons commencer petit et définir les industries. Quels sont les besoins critiques ? Qu’est-ce qui est bien pris en charge dans le comté de Kane ? Et continuez à vous étendre à d’autres industries de notre région », a déclaré Pierog. “Nous allons commencer petit et construire.”

Son but serait d’aider les entreprises qui cherchent à s’implanter dans le comté à choisir la meilleure zone.

Un propriétaire d’entreprise peut consulter un site dans une communauté et décider ensuite que ce n’est pas tout à fait correct. Le conseil aiderait à se référer à un autre endroit dans le comté de Kane, plutôt que de faire partir l’entreprise, a-t-elle déclaré.

« Nous ne sommes plus seuls », a-t-elle déclaré. “Nous luttons tous ensemble.”

Un partenariat similaire est en cours de développement entre Cook et les comtés du col – Kane, Lake, McHenry, DuPage et Will – avec un œil sur le développement régional au lieu que les entreprises se rendent au Wisconsin ou en Indiana.

“C’est incroyablement excitant”, a déclaré Pierog. «Nous sommes généralement en compétition. Lorsque nous travaillons ensemble, nous sommes tous gagnants. C’est juste ça.

La Chicago Metropolitan Agency for Planning travaille sur le plan régional depuis huit mois, a déclaré Pierog.

«Le CMAP a travaillé avec des dirigeants, des organisations de développement économique de comté et locales et des partenaires connexes pour stimuler la croissance économique grâce à la coordination régionale», selon une mise à jour du 30 novembre sur son site Web, www.cmap.illinois.gov.

“Nous sommes plus forts si nous travaillons ensemble”, a déclaré Pierog.

‘Que Dieu te bénisse. Merci.’

Comme la promenade Longmeadow à Carpentersville est presque terminée, la prochaine étape consiste à rembourser la dette, a déclaré Pierog.

“En raison de sa nature régionale, nous avons pu faire pression sur le gouverneur et … l’allocation de 17,5 millions de dollars devrait arriver sous peu pour rembourser la caution”, a déclaré Pierog. « Nous plaidons pour 17,5 millions de dollars supplémentaires. Nous travaillons activement avec nos partenaires législatifs et d’autres comtés pour faire tomber le reste de cette obligation afin que nous n’ayons pas à avoir de pont à péage. »

Elle a dit qu’elle n’était pas sûre de la source de financement de l’État.

« J’ai juste dit : ‘Que Dieu vous bénisse. Merci », a déclaré Pierog. « Nous avons à moitié fini de travailler sur l’autre partie des 17,5 millions de dollars et nous passerons toute l’année prochaine à y travailler. Cela fait partie de notre soutien au développement économique du comté de Kane, qui est également une zone à forte croissance. »

Logement de la main-d’œuvre

Le comté soutient le développement de la main-d’œuvre, aidant les résidents à améliorer leurs compétences professionnelles grâce à des stages et des subventions pour former une main-d’œuvre répondant aux besoins d’aujourd’hui, a déclaré Pierog.

Mais une fois qu’une personne est formée et qu’elle occupe son premier emploi en payant 40 000 $ par an, elle ne peut plus se permettre de vivre dans le comté de Kane, a-t-elle déclaré.

“Les leaders d’opinion, les dirigeants économiques et les dirigeants civiques affirment qu’il existe un besoin critique de logements pour la main-d’œuvre”, a déclaré Pierog. “Ce n’est pas spéculatif. La prochaine étape consiste à rencontrer les grands développeurs du comté. »

Elle a déclaré que l’Illinois Real Estate Association soutient le logement de la main-d’œuvre.

“Cela peut être des condos, des appartements, ainsi que des maisons”, a déclaré Pierog. “Ce doit être la prochaine étape. Les entreprises vont chercher des travailleurs disponibles et les logements ici sont trop chers et indisponibles. Comment pouvons-nous fournir cela de manière adéquate pour l’avenir afin d’avoir une large gamme de produits de logement pour notre population ? »

Pierog a reconnu qu’il faudrait des explications pour obtenir le soutien du public.

“J’ai passé un peu de temps à en parler à une femme et elle m’a dit : ‘Pour que mon fils vive, il ne vit pas à la maison. Ce serait tellement agréable.’ Tout cela fait partie de cela », a déclaré Pierog.

Soutien aux petites entreprises

Pierog a déclaré que le gouvernement du comté peut soutenir le développement des petites entreprises en achetant des produits auprès de petites entreprises locales – celles qui appartiennent à des minorités, à des femmes et à des vétérans.

« En raison de la diversité de notre population ici dans le comté de Kane – que je considère comme un atout et une richesse incroyables pour nous – et du point de vue du comté, je veux que cela continue », a déclaré Pierog.

Le directeur des ressources humaines du comté fait de la sensibilisation pour développer une main-d’œuvre diversifiée, a-t-elle déclaré.

« Nous nous sommes déjà penchés sur l’équité salariale et nous allons de l’avant comme l’affaire de personne », a déclaré Pierog. “C’est pour s’assurer que tous ceux dont les emplois occupent des postes similaires sont pris en compte, et cela fonctionne très bien.”

L’équité salariale est le concept de rémunération des employés ayant des fonctions similaires pour qu’ils aient un salaire comparable, indépendamment du sexe, de la race, de l’origine ethnique ou de tout autre statut.

Recharge de véhicule électrique

Une partie du développement économique consiste à pouvoir proposer des bornes de recharge pour véhicules électriques, a déclaré Pierog.

La croissance et l’expansion des véhicules électriques nécessiteront des études pour voir où ces bornes de recharge devraient aller, en particulier sur le corridor de Randall Road, a-t-elle déclaré.

L’un des problèmes est que les bornes de recharge qui existent pour des marques de voitures spécifiques ne sont pas universelles, a-t-elle déclaré.

Par exemple, une Chevy Volt ne peut pas utiliser une borne de recharge Tesla.

“Tesla n’est pas un plug-in universel. C’est exclusif », a déclaré Pierog. « Nous avons besoin de bornes de recharge universelles. Nous avons de longues conversations sur la façon de résoudre ce problème.