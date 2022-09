Le comté de Kane envisage la première augmentation de la taxe foncière en une décennie – Shaw Local

Le montant de l’impôt foncier que les résidents donnent au comté de Kane pourrait passer de 7,47 $ à 33,35 $ l’année prochaine, en fonction du résultat de l’une des nombreuses décisions restantes que les membres du conseil du comté de Kane doivent prendre concernant le budget 2023.

Après de longs débats, le conseil a décidé de ne pas demander aux électeurs de créer une nouvelle taxe de vente de comté. Cela a fait grimper une nouvelle source de revenus potentielle pour combler un déficit prévu de 16,3 millions de dollars pour 2023. Les augmentations des salaires et des avantages sociaux et les mêmes augmentations de prix des biens et services que les consommateurs moyens naviguent sont les principaux facteurs à l’origine du déficit. Environ 3 millions de dollars de ce trou sont liés aux réformes judiciaires obligatoires découlant de la loi SAFE-T mise en place par les législateurs des États, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Dans le même temps, les membres du conseil de comté ont adopté une approche austère en matière d’impôts. Ils ont évité les augmentations de l’indice des prix à la consommation de la part du comté des factures d’impôt foncier local pendant plus d’une décennie. Et ils ont maintenu les salaires du gouvernement inférieurs à ceux des comtés voisins de Lake et DuPage.

“Nous sommes arrivés à cet endroit parce que nous avons autorisé l’approbation d’une augmentation des dépenses récurrentes sans augmentation correspondante des revenus”, a déclaré Joe Onzick, le directeur financier du comté, au conseil la semaine dernière. « La loi SAFE-T et la [employee raises] ne feront que s’y ajouter.

Il y a un accord général au sein du conseil d’administration sur le fait que la majeure partie du déficit de 2023 sera remboursée en dépensant les économies du comté.

Les deux décisions restantes les plus importantes sont l’importance des augmentations pour les employés non syndiqués du comté pendant une période de déficit important. Et le conseil du comté devrait-il augmenter les impôts fonciers pour aider à combler une partie de ce déficit à l’avenir?

La présidente du conseil d’administration du comté, Corinne Pierog, a présenté un tableau montrant le coût pour les contribuables locaux de la mise en œuvre d’une augmentation de 3,5 % ou de 5 % de la taxe foncière en 2023.

Pour le propriétaire d’une maison ayant une juste valeur marchande de 225 000 $ et bénéficiant d’exonérations foncières générales et pour personnes âgées, le coût pourrait être aussi bas que 7,47 $ avec une augmentation de 3,5 %. Ou il pourrait être aussi élevé que 33,35 $ pour le propriétaire d’une maison avec une juste valeur de rachat de 600 000 $ et aucune exemption en vertu d’une augmentation de 5 % de l’impôt foncier.

Une partie de la raison pour laquelle le conseil du comté a décidé de ne pas demander aux électeurs de mettre en œuvre une nouvelle taxe de vente du comté est que l’ensemble du conseil est en élection après le redécoupage. Il reste à voir combien de membres du conseil ont l’appétit politique de voter en faveur d’une augmentation de l’impôt foncier.

Dale Berman est président du comité des finances du conseil du comté. Il a commencé la pression en faveur d’une augmentation de l’impôt foncier.

« Une augmentation de 5 %, pour un aîné qui a un logement, c’est [the cost of] deux martinis et un pourboire », a déclaré Berman. “Ce n’est pas beaucoup. Je suis dans la catégorie d’avoir une maison de 300 000 $. Je peux me débrouiller avec un seul martini. Je pense qu’il faut y réfléchir. »

Le conseil a jusqu’au 29 novembre pour mettre en place un nouveau budget. Cela signifie que les membres du conseil pourraient attendre après les élections de novembre, mais avant qu’un nouveau conseil ne siège, pour voter sur une augmentation de l’impôt foncier.

