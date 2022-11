Le comté de Kane a payé l’ancien patron de l’immeuble Chris Allen près de 79 000 $ sur 8 mois de congé administratif – Shaw Local

GENÈVE – Le comté de Kane a versé près de 79 000 $ à son ancien directeur exécutif de la gestion des bâtiments, Chris Allen, pour qu’il ne vienne pas travailler de février à septembre pendant la restructuration de son département, selon les archives.

Selon l’accord de séparation, Allen a été embauché le 6 juillet 2020 et a été nommé directeur exécutif par intérim de la gestion des immeubles en janvier 2021 avant d’être nommé directeur général le 9 mars au salaire de 118 000 $, les registres du comté montrent. Avant d’être promu, Allen était directeur des projets d’immobilisations pour le comté.

Allen a été mis en congé administratif payé du 5 février au 18 septembre. Les dossiers montrent qu’il a été payé 4 629,23 $ par semaine pour un total de 78 696,91 $.

Allen a signé l’accord de séparation de sept pages le 5 juillet et son emploi devait prendre fin le 30 septembre 2022, selon les archives. Le comté a publié l’accord de séparation d’Allen en réponse à une demande de la Freedom of Information Act. Le Conseil départemental a approuvé à l’unanimité l’accord le 12 juillet.

L’accord stipule que la raison de la séparation est “le comté a déterminé qu’il était dans l’intérêt de restructurer le service de gestion des bâtiments” et dans le cadre de la restructuration, Allen et le comté “ont mutuellement convenu de mettre fin à leur relation de travail”.

Les efforts pour joindre Allen pour un commentaire ont été infructueux.

La présidente du conseil d’administration, Corinne Pierog, et le vice-président, Kenneth Shepro, ont tous deux déclaré que la mise en congé d’Allen était nécessaire à la restructuration du service de la construction.

“C’était une restructuration, une plongée profonde dans les meilleures pratiques, y compris les pratiques historiques antérieures à M. Allen, et tout cela a pris un peu de temps pour être examiné”, a déclaré Pierog.

“Le comté déterminait le futur plan d’action pour le département”, a déclaré Shepro. «Nous avions l’obligation, lorsqu’il a obtenu un congé, qu’il soit indemnisé pour cette période. Il était évident que le ministère avait besoin d’une réorganisation et d’une redéfinition de son rôle, mais le processus a pris plus de temps que prévu et il aurait été injuste pour M. Allen de ne pas l’indemniser pour le temps où il était effectivement dans les limbes. ”

L’accord stipule également qu’Allen libérerait et renoncerait à toutes les autres réclamations possibles contre le comté, et que le comté a accepté de payer 20 725,68 $ au fonds de retraite municipal de l’Illinois au nom d’Allen.

En mars, le conseil du comté a confié au directeur exécutif des technologies de l’information, Roger Fahnestock, la responsabilité des bâtiments pendant qu’Allen était en congé payé, avec une augmentation de salaire temporaire à 189 863 $. Dans les données salariales du comté, le salaire de Fahnestock était de 163 272 $ pour 2020.

Lors de la réunion de mardi, le conseil a approuvé le regroupement des fonctions de directeur exécutif des technologies de l’information et de directeur exécutif de la gestion des immeubles en un seul poste. Le conseil a également nommé Fahnestock au nouveau poste et a fixé le salaire temporaire de 189 863 $ comme salaire permanent pour le nouveau poste.