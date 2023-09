Le comté de Houghton approuve le budget 2024 | Actualités, Sports, Emplois

HOUGHTON — Le comté de Houghton a adopté un budget prévoyant 11,3 millions de dollars de dépenses de financement général pour l’exercice 2024 lors d’une réunion extraordinaire jeudi.

Le budget du fonds général a enregistré un excédent de 80 383 $, ce qui porte le solde projeté du fonds du comté à la fin septembre 2024 à 4 203 699 $.

Dans un résumé du budget préparé pour le conseil d’administration, l’administrateur du comté Ben Larson et la directrice financière Becky Ylitalo ont présenté plusieurs nouveaux éléments du budget. L’une d’entre elles était la fermeture du camp de travail du comté, que le conseil d’administration a également approuvé à l’unanimité jeudi sur la recommandation de Larson. Les dépenses du comté pour le camp de travail au cours du prochain exercice passeront de 408 532 $ à 100 000 $ selon le budget approuvé.

Parmi les autres nouveautés figurent le financement d’un plan de cybersécurité dans le budget des technologies de l’information, qui avait été financé par l’American Rescue Plan Act l’année dernière. Le soutien à la foire du comté de Houghton a également augmenté.

Larson relance également le Enduring Gifts Fund du comté, qui, selon lui, pourrait ouvrir une nouvelle source de revenus pour le comté. Le mémo citait l’exemple récent de résidents et d’entreprises achetant des Stop Sticks pour tous les véhicules des adjoints du shérif ; d’autres idées potentielles incluent les dons de succession et les droits de dénomination des propriétés et des installations du comté.

La note au conseil d’administration décrit également d’autres sujets importants et des priorités à long terme. Avec la démission du procureur Paul LaBine, le comté devrait s’occuper à la fois de ce poste et du personnel de soutien, ont déclaré Larson et Ylitalo.

Le budget du bureau du procureur pour 2024 est passé de 426 845 dollars à 441 572 dollars, principalement en dépenses pour divers services et charges. Le comté avait approuvé le financement de deux postes de procureur l’année dernière, mais n’a pas été en mesure de les pourvoir. Dans une interview après sa démission, LaBine a déclaré que le comté devrait envisager des augmentations de salaire.

Le comté continue également de planifier le déménagement de certaines fonctions du comté vers le site actuel de la première église apostolique luthérienne sur Sharon Avenue. Alors qu’une prison proposée nécessiterait un nouveau millage, le déménagement pour d’autres fonctions telles que le tribunal de district pourrait avoir lieu en 2025 ou 2026. Un nouveau terminal pour l’aéroport commémoratif du comté de Houghton est également en cours de planification, indique le mémo.

« L’augmentation de la population est un autre élément à prendre en compte, et la demande de logements locaux et le nombre toujours croissant de touristes et de visiteurs continuent de faire du comté de Houghton un endroit où les gens veulent être », indique le mémo, notant les niveaux records d’autorisations pour le département de construction du comté.

Jeudi également, le conseil d’administration a adopté à l’unanimité une résolution s’opposant à toute législation qui empêcherait le contrôle local sur les installations éoliennes et solaires. En août, la gouverneure Gretchen Whitmer a proposé de transférer l’autorité d’autorisation pour les installations plus grandes à la Commission de la fonction publique du Michigan dans le cadre d’une campagne visant à stimuler la production d’énergie propre dans l’État. Les projets de loi n’ont pas encore été présentés à l’Assemblée législative de l’État.







