Le comté de Hall-Putnam échoue lors du premier match à Orion – Shaw Local

ORION – Comme toutes les autres équipes de football des lycées de l’État, le comté de Hall-Putnam voulait commencer la saison par une victoire.

Bien qu’ils n’aient pas réussi à le faire, tombant face à Orion, l’ennemi croisé de la Conférence des Trois-Rivières 20-14, les Red Devils avaient une avance pendant la moitié du match et ont montré des signes positifs de ce que le reste de la saison apporterait.

« Ils ont fait du bon travail. Ils ont joué dur dans des conditions défavorables avec la chaleur », a déclaré l’entraîneur du H-PC Randy Tieman. « Nous devons passer à autre chose. Nous devons nous sortir cela de la tête. Vous êtes en colère contre notre défaite, mais nous devons nous en remettre d’ici demain et regarder un film pour comprendre ce que nous avons fait de mal.

Orion a marqué le premier à 10:07 au premier quart lorsque le quart-arrière Kale Filler a trouvé Jake Banbridge pour une réception de 22 verges pour mettre Hall dans un déficit de 7-0.

Hall n’a pas traîné longtemps, alors que le demi offensif de deuxième année Braden Curran a marqué sur une échappée de 56 verges avec 6:33 à jouer au premier quart pour égaliser le score à 7.

OHS a marqué le premier au deuxième quart alors que le combo Filler-Banbridge s’est connecté sur un touché de passe et de capture de 48 verges à 11 :50.

Une fois de plus, le comté de Hall-Putnam a répondu à 7 :36 au deuxième quart lorsque le quart-arrière senior Gianni Guerrini a dirigé un gardien de 15 verges pour payer la saleté.

Le coup de pied supplémentaire a été bon de DeAnthony Weatherspoon pour donner à Hall une avance de 14-13.

«Je pense que nos porteurs de ballon ont bien couru. Je pense qu’il y en a quelques-uns sur lesquels nous devons travailler un peu plus bas, car ils vont se faire tabasser s’ils ne le font pas », a déclaré Tieman. « Nous devons travailler pour descendre plus bas et donner le coup au lieu de recevoir le coup. Mais je pense qu’ils ont fait du bon travail dans l’ensemble en exécutant le ballon.

Après aucun score au troisième quart, Kaden Edmunds d’Orion a réussi un touché de 2 verges après qu’un retour de botté de dégagement ait parcouru environ 40 verges. Aiden Redcliff, étudiant en deuxième année du H-PC, a sauvé le touché retour avec un tacle dur sur la ligne des 2 verges, mais les Chargers l’ont réussi lors du jeu suivant.

Avec une avance de 20-14, Orion a réussi à retenir l’offensive du comté de Hall-Putnam et à glacer le match.

« Nous avons commis des erreurs mentales », a déclaré Tieman. «Nous en avons parlé après le match pour nettoyer tout ça. Je parie que nous avons eu six ou sept pénalités sur notre ligne offensive. Ce furent de faux départs, et nous devons vraiment nous occuper de ce genre de choses. C’est un jeu que nous devrions gagner. Je pense que nous avons eu le ballon à l’intérieur de la ligne des 20 mètres à trois reprises et que nous n’avons pas marqué. Nous devons les convertir.

« Défensivement, je pense que nous avons fait du bon travail en sortant du terrain au troisième essai. Je pensais que l’entraîneur Nick Hanck avait un excellent plan défensif et que les enfants l’ont exécuté. Cela représente une année entière sous la direction du même entraîneur et de son système. Les enfants le savent maintenant et savent quoi faire.

« Nous allons être bien meilleurs défensivement que l’année dernière. »

Hall a parcouru 211 verges en 47 courses. Curran a totalisé 72 verges et un touché en six courses pour 12 verges par course, tandis que Guerrini (qui a complété 2 des 5 passes pour 15 verges) s’est précipité pour 60 verges en 20 courses et Joseph Bacidore a totalisé 58 verges en 11 courses.

Hall jouera à 19 heures à domicile vendredi prochain pour son match croisé de la semaine 2 de la Conférence des Trois-Rivières contre Riverdale.