Le comté de Grundy reçoit des fonds d’urgence pour la nourriture et les abris pour la phase 40 – Shaw Local

Le comté de Grundy a reçu des fonds fédéraux dans le cadre du programme national de nourriture et d’abris d’urgence pour la phase 40. Cette phase se déroulera en même temps que les phases 39 et ARPA-R précédemment attribuées.

Les organisations locales à but non lucratif du comté de Grundy qui fournissent directement de la nourriture et un abri d’urgence aux résidents du comté de Grundy tout au long de l’année peuvent demander un financement pour cette phase. La soumission d’une demande n’est pas une garantie que les fonds seront attribués.

Le conseil d’administration local de l’EFSP pour le comté de Grundy est chargé de distribuer les fonds alloués par le Congrès pour aider à étendre la capacité des programmes de nourriture et d’abris dans les zones qui en ont grand besoin à travers le pays.

Le conseil d’administration local de l’EFSP pour le comté de Grundy, composé de représentants de nombreuses entités locales, déterminera comment les fonds accordés au comté de Grundy doivent être répartis entre les programmes de nourriture et d’abris d’urgence gérés par les agences de services locales de la région. Le conseil local est chargé de recommander aux agences de recevoir ces fonds et tous les fonds supplémentaires disponibles dans le cadre de ces phases du programme.

Toute agence gouvernementale à but non lucratif, confessionnelle ou locale qui fournit des services de restauration ou d’hébergement peut demander des fonds. Selon les termes de la subvention, les agences locales choisies pour recevoir des fonds doivent avoir un système comptable, pratiquer la non-discrimination, avoir démontré leur capacité à fournir des services de nourriture et/ou d’hébergement d’urgence et, s’il s’agit d’une organisation bénévole privée, elles doivent avoir un planche.

Les candidatures peuvent être demandées en contactant Karen Nall à United Way of Grundy County au 815-942-4430 ou par courrier électronique à EFSP@UWGrundy.org.

Les candidatures pour la phase 40 seront dues au plus tard à midi le 30 décembre 2022.

Pour plus d’informations, contactez Karen Nall à United Way of Grundy County au 815-942-4430.