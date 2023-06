Le comté de Grundy publie des actes d’accusation récents : 19 décembre 2013

MORRIS – Le procureur de l’État du comté de Grundy, Jason Helland, a annoncé que le 18 décembre, le grand jury avait rendu les actes d’accusation suivants. Le public est informé qu’une accusation n’est qu’une accusation et qu’un accusé est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.

• Nikolus Barrett, 29 ans, de Battle Creek, Michigan, a été inculpé de deux chefs de cambriolage résidentiel, tous deux des crimes de classe 1.

• Brandon Brown, 20 ans, de Minooka, a été inculpé pour possession illégale d’héroïne, un crime de classe 4 et possession illégale de moins de 5 grammes de méthamphétamine, un crime de classe 3.

• John Burrell, 19 ans, de Braidwood, a été inculpé de cambriolage, un crime de classe 2.

• Dominique Evans, 29 ans, de Lake Station, Ind., a été inculpé pour voies de fait graves contre un policier, un crime de classe 2 ; voies de fait graves à un technicien médical d’urgence, un crime de classe 3 ; et conduite aggravée sous l’influence de l’alcool pour avoir commis un DUI alors qu’elle ne possédait pas de permis de conduire valide, un crime de classe 4.

• Anthony Garcia, 22 ans, de Morris, a été mis en examen pour coups et blessures aggravés sur voie publique, crime de classe 3.

• Alexander Garcia, 24 ans, de Morris, a été mis en examen pour coups et blessures aggravés sur voie publique, un crime de classe 3.

• William Loney Jr., 25 ans, de Princeton, a été inculpé pour possession illégale d’héroïne, un crime de classe 4.

• Samuel Motter, 23 ans, de Morris, a été inculpé pour possession illégale d’hydrocodone, un crime de classe 4.

• Lanson Neal, 29 ans, de Kewanee, a été inculpé pour possession illégale d’héroïne, un crime de classe 4.

• Derrick Pink, 35 ans, de Coal City, a été inculpé de dommages criminels à des biens pris en charge par l’État, un crime de classe 4.

• Sergio Rivera-Valenzuela, 30 ans, a été inculpé pour livraison illégale de plus de 15 grammes mais moins de 100 grammes de cocaïne, un crime de classe X.

• Michelle Santos, alias Michelle Alvardo, 34 ans, de Columbus Junction, Iowa, a été inculpée pour possession illégale de cocaïne, un crime de classe 4.

• Melissa Smith, 34 ans, du comté de Salt Lake, Utah, a été inculpée de possession illégale de plus de 5 000 grammes de cannabis avec l’intention de livrer, un crime de classe X ; et la possession illégale de plus de 5 000 grammes de cannabis, un crime de classe 1.

• Janice Stateman, 35 ans, de Wilmington, a été inculpée pour livraison illégale de plus de 1 gramme mais moins de 15 grammes d’héroïne, un crime de classe 1 et possession illégale d’héroïne, un crime de classe 4.

• Cody Wilkinson, 21 ans, de Diamond, a été inculpé pour possession illégale de plus de 30 grammes mais moins de 500 grammes de cannabis, un crime de classe 4.

• Melinda Wilkinson, 35 ans, de Kearns, Utah, a été inculpée de possession illégale de plus de 5 000 grammes de cannabis avec l’intention de livrer, un crime de classe X ; et la possession illégale de plus de 5 000 grammes de cannabis, un crime de classe 1.

• Charles Woods, 24 ans, de Morris, a été inculpé pour livraison illégale de plus de 1 gramme mais moins de 15 grammes d’héroïne, un crime de classe 1 ; et la possession illégale d’héroïne, un crime de classe 4.

• Ralph Zilm, 20 ans, de Custer Park, a été inculpé de cambriolage, un crime de classe 2.