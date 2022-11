Le comté de Grundy lancera l’opération “Feu vert” pour soutenir les anciens combattants locaux – Shaw Local

GRUNDY – Avant les prochaines vacances de la Journée des anciens combattants, le comté de Grundy a annoncé que les bâtiments du comté seraient illuminés en vert du 7 au 13 novembre dans le cadre de l’opération Green Light, une nouvelle initiative de collaboration nationale de l’Association nationale des comtés (NACo) pour soutenir les vétérans militaires, ainsi que pour sensibiliser aux défis uniques auxquels sont confrontés de nombreux vétérans et aux ressources disponibles au niveau du comté, de l’État et fédéral pour aider les vétérans et leurs familles.

La nouvelle collaboration nationale est dirigée par la National Association of Counties et la National Association of County Veteran Service Officers, s’appuyant sur les efforts fructueux de la New York State Association of Counties et de la NYS County Veteran Service Officers’ Association en 2021.

“Depuis la tragédie du 11 septembre 2001, les membres des forces militaires volontaires de notre pays et leurs familles ont fait d’immenses sacrifices pour notre sûreté et notre sécurité sur une période de deux décennies”, a déclaré Ken Buck, surintendant de la Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de Grundy. , «Semblable aux sacrifices des générations précédentes de nos forces armées, ce service au pays entraîne souvent un stress important pour de nombreux anciens combattants qui ont servi en temps de guerre et de conflit. Nous voulons nous assurer que nos anciens combattants et leurs familles savent que leur service compte, que nous sommes reconnaissants pour leurs sacrifices et que c’est maintenant à notre tour de nous assurer qu’ils sont servis par leur gouvernement de comté et notre communauté.

En plus d’éclairer les bâtiments du comté, les résidents et les entreprises sont encouragés à participer en changeant simplement une ampoule de leur maison pour une ampoule verte. Cela peut être une lumière extérieure que les voisins et les passants voient ou une lumière intérieure qui déclenche une conversation avec des amis.

En donnant le feu vert, nous faisons savoir à nos anciens combattants qu’ils sont vus, appréciés et soutenus. Bien que cet événement se concentre autour de la semaine de la Journée des anciens combattants (du 7 au 13 novembre), les participants sont encouragés à continuer de faire briller la lumière toute l’année. Les résidents peuvent partager leur participation sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #OperationGreenLight.

« L’opération Green Light est un moyen simple d’exprimer notre appréciation collective pour le service public de nos anciens combattants », a déclaré la présidente de la NACo, Denise Winfrey. «Nous encourageons tout le monde à se joindre à nous pour donner le feu vert à nos anciens combattants et à réfléchir également à la manière dont nous, en tant que nation et au niveau du comté, aidons notre personnel militaire à retourner dans la vie civile à la fin de son service dans notre pays. ”

Contactez la Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de Grundy à vac@grundycountyil.gov ou au 815-941-3152 pour plus d’informations sur les avantages offerts aux anciens combattants.