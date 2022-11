Le comté de Grundy approuve une nouvelle grille tarifaire pour le département de la santé – Shaw Local

GRUNDY – Le conseil du comté de Grundy a adopté une ordonnance pour adopter un nouveau barème de frais pour la division de la santé environnementale du département de la santé du comté de Grundy. L’ordonnance a été adoptée à l’unanimité le jeudi 10 novembre.

Les frais accrus comprennent ceux associés aux programmes de puits, de fosses septiques et d’alimentation. Le département de la santé du comté de Grundy conseille au public, aux entrepreneurs et aux établissements alimentaires ou aux vendeurs de nourriture temporaires qui demandent des permis de visiter le site Web du département de la santé à l’adresse www.grundyhealth.com ou appelez pour connaître les nouveaux frais avant de poster les demandes de permis. Les grilles tarifaires et les demandes correspondantes sont disponibles sur www.grundyhealth.comsous Santé environnementale.

Pour plus d’informations concernant les frais, veuillez contacter le service de santé du comté de Grundy au 815-941-3115.