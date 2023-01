Le comté de Grundy accueille le premier bébé de 2023 – Shaw Local

MORRIS – Le premier bébé du Nouvel An du comté de Grundy est arrivé à l’hôpital Morris à 6 h 23 le lundi 2 janvier.

La petite fille Paige Lee Ann Wade est la fille de Kayla Koch et Jeremy Wade de Marseille.

Livrée par l’obstétricienne/gynécologue de l’hôpital Morris, le Dr Mary Fitzgibbon, Paige pesait 6 livres et 5 onces et mesurait 19 pouces de long. Elle a une grande sœur, Aliana, 3 ans, et un grand frère, Brendon, 15 ans.

Avec une date d’accouchement prévue le 5 janvier, les parents de Paige ne s’attendaient pas vraiment à ce que leur fille soit saluée comme Baby New Year, bien que Jeremy ait dit qu’il se souvenait avoir dit à un moment donné qu’ils auraient peut-être un bébé du Nouvel An. Kayla a commencé à avoir des contractions vers minuit le soir du Nouvel An et elles sont arrivées à l’hôpital Morris vers 3 heures du matin. Un peu plus de 3 heures plus tard, la petite Paige est entrée dans le monde.

“C’était rapide et facile”, a déclaré Kayla à propos de la livraison. “Les médecins et les infirmières étaient incroyables.”

En tant que premier bébé du comté de Grundy en 2023, Baby Paige a été comblée de cadeaux organisés par la chambre de commerce du comté de Grundy, y compris des annonces de bébé d’Allegra Printing; des chèques-cadeaux de Channahon Lanes and Mini Golf, de la chambre de commerce du comté de Grundy, de Laki Hawaiian Ice et du lave-auto Wash Cove; des tasses à café de voyage de la ville de Morris ; des paniers-cadeaux du district de la bibliothèque publique de Coal City, de l’ancienne banque nationale et de United Way of Grundy County; des grenouillères et un sac de cadeaux de The Cove, Coal City Nutrition ; un jouet Baby Einstein de Grundy Bank ; un abonnement de 3 mois et des dossards du Morris Community YMCA; un afghan et un chapeau pour bébé faits à la main, un jouet pour bébé et une cuillère de la boutique de cadeaux auxiliaires de l’hôpital Morris ; et une salle de sport Cozy Spot de Step by Step Child Care Center.

Baby Paige est la petite-fille de Susan et Randy Denen, d’Ottawa; Ron et Cathy Koch, de Mesa, Arizona (initialement Ottawa); Tracey Keller, de Marseille ; et Jeff Hughes, d’Ottawa.